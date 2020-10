SF har stillet spørgsmål til sagen om indeklimaet på Toftebæksvej 12. Arkivfoto

SF spørger til indeklima-sag for mere åbenhed: 'Det er en mærkelig situation'

Sigurd Agersnap (SF) har stillet forvaltningen en række spørgsmål til indeklimaet på Toftebæksvej 12.

Det Grønne Område - 28. oktober 2020 kl. 10:30 Af Mikkel Brøgger Petersen

For at få et fælles grundlag for en offentlig debat har formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), stillet en række spørgsmål til forvaltningen i sagen om indeklimaet i Lyngby-Taarbæk Kommunes lokaler på Toftebæksvej 12. Det fortæller han til Det Grønne Område.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at stille spørgsmål til forvaltningen. Spørgsmålene er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Sigurd Agersnap benyttede denne mulighed til at spørge om følgende:

Hvilke undersøgelser er gennemført af indeklimaet på Toftebæksvej 12, og hvem har stået for undersøgelserne? Og hvilke undersøgelser pågår eller påtænkes iværksat af indeklimaet på Toftebæksvej 12, og er det muligt at inddrage Arbejdsmedicinsk Klinik i en sådan undersøgelse?

Andre måder at undersøge Om sin motivation for at stille spørgsmålene siger han til Det Grønne Område:

"Forvaltningen har langt hen ad vejen forvaltet sagen, og vi politikere er løbende blevet orienteret. Men jeg vil gerne have, at flere skal kunne følge med i, hvad man har gjort, og hvad man fremadrettet vil gøre. Medarbejdere skriver til mig, hvorfor man ikke har undersøgt bygningen. Og så kan jeg sige, at man har undersøgt bygningerne med henvisning til svarene på mine spørgsmål. Med offentligt tilgængelige svar på spørgsmålene får vi en mere offentlig debat, og så kan det være, at der er nogen, der siger, at der er mere hensigtsmæssige måder at undersøge bygningen på," siger han og fortsætter:

"Det er en mærkelig situation, for ingen har interesse i ikke at finde ud af, om der er noget galt med bygningen. For hvis der er noget galt, vil vi gerne kunne forholde det den private udlejer DEAS, så det kan blive udbedret, eller vi kan finde et nyt sted at være," siger han.

Forvaltningen svarer Tirsdag svarede forvaltningen Sigurd Agersnap.

Om den igangværende undersøgelse af indeklimaet lyder det:

"Forvaltningen har modtaget to enslydende påbud givet af Arbejdstilsynet for henholdsvis 1. og 2. sal samt 3. til 6. sal på Toftebæksvej 12. Der er givet påbud om undersøgelse af indeklimaforholdene, herunder temperatur, luftkvalitet og luftfugtighed i kontorer og mødelokaler for at konstatere, om arbejdsforholdene er sundhedsmæssigt forsvarlige."

Undersøgelsen resultater skal drøftes med kommunens arbejdsmiljøgrupper på Toftebæksvej 12 i starten af november måned, og der skal udarbejdes en handleplan, som skal sendes til Arbejdstilsynet.

Sigurd Agersnap ville også gerne vide, om det er muligt at inddrage Arbejdsmedicinsk Klinik, en specialiseret afdeling på Bispebjerg Hospital, som undersøger om arbejdsmiljøet er årsag til sygdomme.

"Om en yderligere inddragelse af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling vil give ekstra værdi for den igangværende undersøgelse, vil afhænge af drøftelserne i arbejdsmiljøgrupperne og de handleplaner, som forvaltningen sammen med arbejdsmiljøgrupperne kommer frem til."

