Lyngby-Taarbæk Kommune havde fra 2012 til 2016 Mette Skov Sigersmark som borgerrådgiver. Hendes stilling blev sparet væk. Arkivfoto

SF ønsker borgerrådgiver tilbage: 'Mange borgere kunne desværre have haft brug for en borgerrådgiver'

Borgerrådgiveren gav borgere afklaring i deres sager, og mange har siden afskaffelsen haft brug for netop dét, fortæller Handicaprådets formand

Det Grønne Område - 16. december 2020 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Ligesom lidt over halvdelen af landets kommuner har Lyngby-Taarbæk Kommune ikke en borgerrådgiver. Det viser en analyse fra den uafhængige juridiske tænketank Justitia. En borgerrådgiver er en slags kommunal ombudsmand, der bidrager til at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen, og som kan hjælpe borgere, der har svært ved at varetage deres interesser og retssikkerhed.

SF vil arbejde for, at Lyngby-Taarbæk Kommune igen får en borgerrådgiver - særligt når kommunerne nu har mulighed for at søge om medfinansiering.

Det havde man fra 2012-2016, men stillingen blev sparet væk ved budgetforhandlingerne i 2015. "En meget, meget dårlig besparelse og økonomisk ufordelagtig beslutning," som formand for Handicaprådet, Ion Meyer, dengang sagde til Det Grønne Område om den årlige besparelse på 720.000 kroner.

Borgmester Sofia Osmani (K) afviser ikke ideen. "Det må vi tale om," siger hun til Det Grønne Område

Sprækker i tilliden Tænketanken Justitia giver i forlængelse af deres analyse 10 anbefalinger, som blandt andet går på at gøre borgerrådgiverordningen obligatorisk for alle kommuner.

"Vi ser mange tegn på, at retssikkerheden i kommunerne reelt er meget udfordret. Sagerne på det socialretlige område har alarmerende høje omgørelsesprocenter, og undersøgelser af sager, som borgerne ikke har klaget over, vidner også om en alt for ringe retssikkerhed.

Som socialminister Astrid Krag har formuleret det, så er der bekymrende sprækker i den tillid, som skal være velfærdssamfundets fundament. Justitias analyse peger på, at borgerrådgiverne kan spille en stor rolle som tillidsopbyggende mellemmænd mellem borger og kommune, fordi de både kan tage den uformelle dialog med borgerne og hjælpe dem videre i systemet, samtidig med at de kan forebygge fejl og mangler ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen. De fungerer dermed som en slags olie i kommunens tandhjul, der får hele maskinen til at løbe nemmere rundt," siger vicedirektør i Justitita, Birgitte Arent Eiriksson, i en pressemeddelelse.

Omgørelsesprocenter Hun fortsætter:

"Dermed er borgerrådgivere en meget enkel og billig metode til både at styrke retssikkerheden og borgernes tillid til det kommunale system. Justitias analyse anbefaler, at det bliver obligatorisk for alle kommuner at oprette borgerrådgiverordninger, og at det samtidig sikres, at borgerrådgiverne er uafhængige af den forvaltning, som de skal føre tilsyn med, at borgerrådgiverne tilføres de nødvendige ressourcer, og at borgerrådgivernes opgavemandat er bredt nok til, at de reelt kan se kommunen efter i sømmene."

Tal for 2019 fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet, børnehandicapområdet og socialområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er henholdsvis 11 procent, 53 procent og 38 procent.

Glade for rådgiveren Da Lyngby-Taarbæk Kommune havde en borgerrådgiver, manglede der heller ikke arbejde. I det første år med stillingen var der 442 henvendelser. Året efter voksede det til 787. Og Det Grønne Område kunne i slutningen af 2015 berette om, at tallet var steget til 804.

Stillingen blev dog sparet væk, da der skulle findes besparelser for omkring 200 millioner kroner i budgetperioden.

Formand for Handicaprådet, Ion Meyer, kritiserede dengang beslutningen. Han håber derfor, at kommunen får sin borgerrådgiver tilbage. Det er der brug for, siger han.

"I stedet for at Lyngby-Taarbæk Kommune kunne have været i front på dette område, er vi nu et stykke nede i klassen. Det er ærgerligt, men det bør være et vink om, at det er på tide at tage spørgsmålet op igen. For mange var meget glade for den rådgivning, de fik af borgerrådgiveren. De kunne forstå, hvorfor der blev handlet, som der blev, eller de kunne få hjælp til en klage eller anke," siger han og fortsætter:

"Jeg har talt med mange, hvor borgerrådgiverens hjælp havde stor betydning for afklaring af en sag, og for at de kunne komme godt videre. Jeg har desværre også talt med mange, der kunne have haft brug for rådgivning, siden funktionen blev nedlagt," siger han.

Vil give større lighed Fra politisk hold er man bestemt heller ikke afvisende over for idéen. SF ønsker stillingen tilbage.

"De her familier oplever, at de står helt alene imod systemet, og at der er ingen til at hjælpe dem. Det forstår jeg godt, for i virkeligheden er de efterladt alene i en umulig situation. Det er superkompliceret at klage over kommunen, og når vi ikke har nogen som stiller sig på borgerens side, så er det kun dem med flest ressourcer, som magter at klage. Det bør bare ikke være sådan, at man skal have en kandidatgrad i jura for at kunne klage," skriver SF's formand på Facebook og tilføjer:

"Der er brug for en borgerrådgiver. Der er brug for en, der stiller sig på borgernes side, og som afhjælper de værste konflikter. Det vil vi arbejde for i SF."

På årets finanslov er der afsat penge til, at landets kommuner kan søge om medfinansiering.

"Det bør vi gøre hurtigst muligt," siger Sigurd Agersnap.

Lav nationale regler Det Grønne Område har på baggrund af Justitias analyse spurgt borgmester Sofia Osmani (K) om borgerrådgiveren skal have comeback i Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Vi har ikke i det netop vedtagne budget afsat penge til en borgerrådgiver, men vi drøfter løbende, hvordan vi sikrer kvalitet i sagsbehandling og afgørelser. Hvis ministeren er utilfreds med kommunernes praksis og omgørelsesprocenter, tænker jeg i øvrigt, at vi må forvente, at regler og tilsyn ændres fra Folketingets side," siger hun og fortsætter:

"Vurderes en borgerrådgiver i den forbindelse at være den rette løsning, så bør en ordning gøres obligatorisk for kommunerne. Det vil sikre en ensrettet praksis på området i kommunerne og en klar placering af ordningen i forhold til borgernes øvrige hjælpe- og klagemuligheder. Det er oplagt med nationale regler. Kommer de ikke, så er det noget, der skal drøftes. Men ønskes funktionen, skal pengene jo findes," siger hun.