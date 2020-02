Se billedserie ?Det er ikke fornuftigt ? hverken menneskeligt eller i forhold til kommunens økonomi,? sagde Sigurd Agersnap om besparelsen på de udsatte børn. Foto: Lars Schmidt

SF blev taget i skole af de andre partier

Da kommunalbestyrelsen skulle sige ja til udmøntning af besparelser i budgettet, stillede SF sig på bagbenene over for en besparelse på 500.000 på de udsatte børn. Og så følte flere toneangivende politikere sig kaldet til at give SF’s unge gruppeformand, Sigurd Agersnap, en lærestreg

Det Grønne Område - 20. februar 2020 kl. 13:56 Af Lars Schmidt

"Det er ikke et forlig at rende op til forældrene og sige, at 'vi gjorde, hvad vi kunne, men blev stemt ned af de andre røvhuller'. Det går ikke, og det er derfor, jeg bliver provokeret af det. Det går ikke at få os andre udstillet som nogle røvere. Det er lidt usolidarisk - hvis jeg må bruge dette socialistiske udtryk."

Læringskurven blev pludselig voldsomt stejl for SF's unge gruppeformand, Sigurd Agersnap, da kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til, hvordan man i praksis får udmøntet de besparelser, som var en del af det brede budgetforlig sidste efterår.

Replikken ovenfor var kulminationen på en svada med en hidsigt løftet pegefinger fra kommunalbestyrelsens mest rutinerede medlem, viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S), til et af de mindst rutinerede, Agersnap.

Der faldt pindebrænde ned Sigurd Agersnap kom - da kommunalbestyrelsen skulle give grønt lys til udmøntning af besparelser på 11 mio. kroner på dette års budget - for skade til at foreslå, at en besparelse på 500.000 kroner på ressourcegrupperne for udsatte børn skulle tages af bordet.

Og så faldt der pindebrænde ned fra de ældre medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Først blev han venligt taget i skole af borgmester Sofia Osmani, dernæst mere bestemt af socialudvalgsformand Bodil Kornbek og til sidst for fuld musik og løftet pegefinger af Simon Pihl Sørensen.

Og "forbrydelsen?" Sigurd Agersnap og SF er en del af budgetforliget, og unge Agersnap formastede sig til at foreslå, at én besparelse blev taget af bordet. Og det gjorde han først uden at have et modforslag, og da han så fandt sig et modforslag, var det heller ikke godt nok. For - og her kommer læren - når man er med i et budgetforlig, så åbner man altså ikke forhandlingerne påny, og man gør det slet ikke i fuld offentlighed i kommunalbestyrelsens mødesal på rådhuset.

Men Sigurd Agersnaps forehavende lykkedes dog et langt stykke hen ad vejen. For besparelsen blev ikke vedtaget i denne omgang, men sendt til fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget. Hvor SF ikke har sæde. Og derfor mødes alle gruppeformænd og drøfter sagen igennem inden mødet i udvalget.

500.000 fra sårbare børn Det, der ellers lignede en formsag, og som så blev til en længere og sine steder lidt ophedet debat, startede, da Sigurd Agersnap fortalte, at SF ikke ønskede, at der skulle fjernes 500.000 kroner fra ressourcegrupperne i daginstitutionerne og skolerne.

"Vi har ikke noget imod at omlægge indsatsen. Det er fornuftigt at lægge flere ekspertiser ud i de enkelte institutioner i stedet for, at de skal komme som et indsatsteam. Men vi har noget imod, at man fjerner penge fra et område, som bør opprioriteres, og som vi har snakket om at opprioritere: udsatte børn, som stadig er i normaltilbud. Pengene bør blive på området og virke dér, fordi ellers bliver det dyrere på længere sigt. Vi risikerer, at børnene skal over på specialtilbud, hvis vi ikke sætter ind på normaltilbuddet. Det er ikke fornuftigt - hverken menneskeligt eller i forhold til kommunens økonomi," sagde Sigurd Agersnap.

Men formanden for Børne- og Ungdomsudvalet, Gitte Kjær-Westermann (R), fortalte, hvorfor det var en god idé at fjerne den halve million fra ressourcegrupperne, for det vil samtidig skabe nogle bedre tilbud, sagde hun:

"Allerhelst havde vi undladt at tage noget fra børneområdet overhovedet. Jeg kan faktisk ikke se, hvordan ellers skal finde de her penge. De ting, forvaltningen har fundet til os, er ting, vi nogenlunde kan leve med," indledte hun med at sige:

"Intentionen med denne omlægning er faktisk at styrke kvaliteten i vores indsats og forhindre nogle af de mange skift, som små, sårbare børn har lige, når de skal i en ressourcegruppe. Så det her er en måde at hjælpe dem med at få et tilbud dér, hvor de er - og at give os en mulighed for at få den specialpædagogiske viden ud i dagtilbuddene, så de kan arbejde med dem derude i hverdagen. Samtidig opstår der en bedre ressourceanvendelse. Vi forbedrer den økonomiske drift samtidig med, at vi udvikler og skaber nogle bedre tilbud," sagde hun - og understregede:

"Det her er ikke penge, vi tager for at dække et hul. Det er penge, vi tager for at sætte ind i en pulje, så hvis vi ser, at det her giver udfordringer, kan det være noget af det, vi fører pengene tilbage til."

Risikerer hovsaløsninger Men i stedet for, at debatten om for eller imod at fjerne 500.000 kroner fra ressourcetilbudene til de sårbare børn, fortsatte, flyttede den sig et helt andet sted hen. For det var her, Sigurd Agersnap og SF blev taget i skole. Først af borgmester Sofia Osmani, som venligt sagde:

Vi har et mål, vi skal nå, og det bliver jo noget forsinket, hvis ikke vi handler i dag. Til en anden gang vil det være gavnligt, hvis man forud for mødet kom med nogle alternative forslag. Jeg kan ikke anbefale bare at tilbagesende sagerne. Gør vi det i stor stil, kan vi ikke holde vores budgetter, og så skal vi ud og lave hovsaløsninger i slutningen året. Det har ingen af os lyst til, så vi er nødt til at udvise en eller anden form for økonomisk ansvarlighed, og i det lys er jeg ked af at udsætte sagen."

"Det er svært, når man ikke sidder i udvalget," svarede Sigurd Agersnap:

"Vi har tidligere i dag fået et notat, som vi har bedt om, så vi kunne blive sat lidt bedre ind i sagen. Vi har læst det igennem og kigget på, om vi synes, at denne besparelse giver mening. Det mener vi ikke, at den gør," sagde han og udtrykte forståelse for vigtigheden af at få sagen behandlet færdigt. Og så foreslog han, at man i stedet for at fjerne 500.000 kroner fra ressourcegrupperne venter med at effektuere den planlagte ansættelse af nogle naturpædagoger.

Et forslag, som faldt i god jord hos borgmesteren, men ikke hos udvalgsformanden for børneområdet - og slet ikke for udvalgsformanden for ældreområdet.

"Det er bare ikke godt nok" Socialudvalgsformand Bodil Kornbek (S) skærpede tonen over for Sigurd Agersnap:

"Ingen af os synes, at det her er sjovt og nemt. Det er det heller ikke på ældreområdet. Jeg kan godt forstå, at man tænker, at det her ikke lige er vores politik. Men man må også byde ind med, hvad man så kan spare på. Vi er max pressede på det her område. Vi skal finde de penge," sagde hun - og strammede retorikken:

"Det er ikke seriøst først at komme med noget nu, som naturpædagogerne. Det har jo også en konsekvens, og det har vi slet ikke fået afdækket. Man kan ikke bare slynge noget ud her. Det er noget, man forbereder. Det kan godt være, man ikke sidder i udvalget, men jeg ved, at I er ambitiøse og følger med i SF. Men det med, at vi lige kan finde en løsning hen over bordet uden at vide noget som helst, det er bare ikke godt nok."

Men Sigurd Agersnap tog ikke imod skideballen:

"Jeg har snakket med Gitte Kjær-Westermann om det i flere omgange både før og efter udvalgsmøderne, så vi har altså prøvet at sætte os ind i materialet. Jeg synes, at det er en fejl at vedtage denne besparelse. Det kan vi jo godt tage stilling til. Det er en dum besparelse i forhold til, hvad vi risikerer at få af udgifter på længere sigt. Hvis vi i stedet for at ansætte naturpædagogerne i oktober, udsætte det et par måneder, så har vi fundet de 500.000 kroner," fastholdt han.

En billig omgang Agersnaps anger var åbenbart ikke stor nok, for viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) var provokeret, fortalte han:

"Det her er den helt skæve måde at gøre det på. Når man indgår et budgetforlig og skal udmønte et budgetforlig, så går vi alle kolde på noget af det. Sådan er det. Så skal man forhandle om det, og så bringer man ikke noget til afstemning. For hvis man bringer noget til afstemning, så er man ude af budgetforliget. Man bringer det op, inden man går ind i salen her," sagde han - og talte sig varm:

"Det er en lille sag, men det er altså 2,5 mio. kroner frem til 2024. Så hvis det var helt rigtigt, skulle I komme med noget, der svarer til 2,5 mio. kroner, for ellers er det her en fribillet. Og så har jeg rigtig mange fribilletter, jeg selv gerne vil tage med i et budgetforlig. Vi skal bøje os mod hinanden, og det vil jeg også gerne. Men det skal foregå udenfor denne sal her. For det er sådan, man gør det. Ellers et det en billig omgang på bekostning af os andre. Det er ikke ordentligt, og det er ikke det, man gør, når man i en svær situation har sat sig ned, bøjet sig imod hinanden og lavet et forlig," sagde Simon Pihl Sørensen.

"Jeg lærer stadigvæk" Og så følte Sigurd Agersnap sig kaldet til at understrege, at han og SF selvfølgelig holder fast i budgetaftalen med de øvrige partier:

"Jeg lærer stadigvæk. Det er fint. Vi står gerne på mål for budgetaftalen. Men hvor forhandler man, når man ikke sidder i udvalget," ville han gerne vide.

På gruppeformandsmøderne, lød svaret fra borgmesteren, som herefter landede et kompromis, alle kunne leve med, og som - i første omgang - ikke koster ressourcegrupperne for de sårbare børn 500.000 kroner.

Det specifikke spørgsmål om ressourcegrupperne skal nemlig runde Børne- og Ungdomsudvalget, men inden da skal alle partier i fællesskab have drøftet det igennem. Og det kommer til at ske på det kommende gruppeformandsmøde.