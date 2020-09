Claus Meyer tager Martin Buch med omkring sidstnævntes Tinder-profil. Og meget, meget mere.

Rytteri-stjerne i den varme stol: Meyers Samtalekøkken med Martin Buch

Tirsdag den 15. september genoptager Claus Meyer sit samtalekøkken.

Tirsdag den 15. september

Det Grønne Område - 05. september 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt

Der kom lige en coronakrise i vejen, men nu kan Meyers Spisehus igen åbne dørene for det popuære Samtalekøkken, hvor Claus Meyer inviterer en kendt kulturpersonlighed inden for til noget god mad og en rigtig god snak.

Tidligere har blandt andre borgmester Sofia Osmani, Anders Lund Madsen, Naser Khader og Lars Løkke Rasmussen siddet i den varme stol i Meyers Samtalekøkken. Comebacket sker med skuespilleren Martin Buch, som primært er kendt fra Rytteriet, men som også er så inkarnereret en fan af Lyngby Boldklub, at han er en del af ejerkredsen Friends of Lyngby.

Samtalekøkkenet med Martin Buch finder sted tirsdag den 15. september kl. 18.30.

Allerede nu løfter Claus Meyer over for Det Grønne Område sløret for, hvad han vil søge at spore samtalen med Martin Buch hen på:

"Vi kommer helt bestemt til at runde Martin Buchs Tinder-profil, kærlighed - også den til Lyngby Boldklub, forholdet til hans makker, Rasmus Botoft og til rose, og hvorfor skuespil," siger Claus Meyer:

"Jeg har kendt Martin i snart ti år, og jeg er en kæmpe fan af ham og Rytteriet. Vi er begge to bidt af fodbold. Engang hjalp han med af lave en hyldest til Meyers Delis mange unge kvindelige tjenere, og her viste han enorm indlevelse. Senest har vi lavet en slags live radio sammen. Jeg var gæst hos Martin og Rasmus Botoft," fortæller han:

"På et tidspunkt lægger Rasmus Botoft sig på gulvet for at strække ud, hvorefter begge mine jack russel hunde spontant begynder at gnide sig op ad Rasmus på en erotisk måde. Det var meget pinligt osse for min hustru, men Martin tacklede det så fint. Det tænker jeg også vi skal tale om. Jeg glæder mig helt vildt til Samtalekøkkenet."

Fodbold, dessert og cognac Martin Buch fortæller, at det første møde mellem ham og Claus Meyer resulterede i Champions League-fodbold:

"Jeg mødte Claus for første gang til et arrangement som dette i Meyers Deli på Gl. Kongevej. Eller var det noget video, Rytteriet stod for til en fest for Meyers ansatte? Umiddelbart efter Samtalekøkkenet dengang så vi i hvert fald Champions League i Claus` lille fine hus på Frederiksberg, og jeg fik serveret cognac og en eller anden sindssyg lækker grødagtig dessert, der lige stod i køleren," fortæller han:

Billetter til arrangementet kan købes på: madbillet.dk "Jeg er vild med Claus og hans hjerne. Gad godt eje noget hans kreativitet og energi og drive og åbenhed for nye veje. Men jeg vil ikke eje hans lille fodboldklub. Den er for lille og ligger i et alt for fattigt område," griner han:

"Vores sidste samarbejde skulle have været op fodboldbanen til sommerkamp i Vejby, men blev forpurret, da jeg har fået børn alt for sent i livet. Og ja, så har vi en fælles og meget pikant oplevelse med Meyer-familiens to hunde."

Menuen Menuen til Samtalekøkkenet 15. september er nøje afstemt med Martin Buch, forklarer Claus Meyer:

"Til forret skal vi have rimmet kammusling med tomat vand, grøn tomater, bagte tomater, basilikum olie, og herefter Martin Buchs Pizza, som vi debuterer med på aftenen. Den vil herefter være på menukortet hele den efterfølgende måned. Den er med tomatsauce, mozzarella, gorgonzola, parmesan, ventricina, rucola og oliven olie," fortæller Claus Meyer:

"Til hovedret får vi kalve culotte med braisserede gulerødder, grillede løg, dobbeltstegte kartofler og rødvinssauce med røget marv, og til dessert bagte blommer med tonkabønner, is og havrecumble."