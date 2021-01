Se billedserie Anlægsarbejdet på Buddingevej har indtil videre betydet tre henvendelser til Lyngby-Taarbæk Forsyning om sætningsskader. Foto: Lyngby-Taarbæk Forsyning

Rystelser og revner ved Buddingevej: Flere borgere melder om skader

Kaare Ørsted Struve mener, at anlægsarbejdet har medført nye revner i hans hus på Chr. X's Allé

Det Grønne Område - 28. januar 2021 kl. 11:27 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Et mentalt billede, som giver læseren en idé om, hvordan anlægsarbejdet på Buddingevej påvirker naboerne, er at forestille sig at være i gang med sit hjemmearbejde, og at kaffekoppen så begynder at danse hen over bordet på grund af voldsomme rystelser fra arbejdet. Det fortæller beboer på Chr. X's Allé, Kaare Ørsted Struve, til Det Grønne Område.

En Facebook-bruger fortæller ligeledes, at glas vælter ned fra væggen, fortovet rykker sig, og huset får nye revner. Hvem dækker omkostningerne, spørger han.

Risiko for skrid Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder i den kommende tid flere steder på Buddingevej mellem Engelsborgvej og kommunegrænsen til Gladsaxe, fordi spildevandsledningerne skal flyttes på grund af letbanen. Indtil videre er det gjort ved at grave vejen op. Men på de kommende strækninger ligger nogle ledninger så langt nede, at man er nødt til at gå anderledes til værks, oplyser Lyngby-Taarbæk Forsyning i en pressemeddelelse.

"Mange steder ligger bygningerne tæt på vejen, og vi risikerer, at fundamenterne begynder at skride, hvis vi graver langs hele vejen. Derfor benytter vores entreprenør en anden metode, hvor ledningerne bores gennem jorden," siger projektleder på ledningsomlægningerne i Lyngby-Taarbæk Forsyning, Nina Caspersen, i pressemeddelelsen.

Vibrations- og støjgener Den anden metode betyder, at såkaldte spunsplader bliver vibreret gennem jorden. Det giver vibrations- og støjgener i området, lyder det.

"Før jul anlagde vores entreprenør den første grube (fagsprog for at grave to huller som ledningen bores mellem, red.), og vi erfarede, at undergrunden i området blandt andet indeholder en del større sten, og det gav desværre flere støj- og vibrationsgener end normalt. Over det næste års tid skal der anlægges omkring 15 gruber på Buddingevej ud mod Gladsaxe. Det tager i gennemsnit 3-5 dage at vibrere spunspladerne ned, og heldigvis er de fleste gruber mindre og ikke så dybe som den første, vi lavede. Det reducerer generne," siger Nina Caspersen.

Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser, at man har modtaget fem-ti henvendelser fra borgere, der oplevede vibrationer ud over det normale.

I uge 1 startede arbejdet med at spunse ved de engelske rækkehuse på Buddingevej, og i løbet af de kommende uger vil entreprenøren Barslund spunse i et par gruber i krydset Buddingevej/Christian X's Alle, oplyser forsyningen.

Nye revner i huset Konsekvenserne, som anlægsarbejdet kan have, har Kaare Ørsted Struve allerede oplevet i form af revner i murværk og sokkel. Han mener, det skyldes anlægsarbejdet.

"Jeg er i en proces med at få sagen afklaret med forsyningen. Jeg har konstateret revner, som jeg mener er nye. Og forsyningen skal nu tage stilling til, om de er enige. Det er klart, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i den sammenhæng sidder med alle kortene, så jeg håber meget, at de vil agere fair i sagen. Som almindelige borgere har vi jo ikke en chance, hvis de blot skyder ansvaret fra sig," siger han og fortsætter:

"Indtil videre har forsyningen uanmeldt mødt op to gange med deres tekniske eksperter, hvor man som ikke-fagperson blot kan se til fra sidelinjen, mens de gennemgår huset. De har desværre ikke svaret på vores opfordring til en dialog med vores egen tekniske rådgiver," siger han,

Lyngby-Taarbæk Forsyning oplyser til Det Grønne Område, at man indtil videre har modtaget tre henvendelser om sætningsskader.

Som tidligere skrevet betød anlægsarbejdet før jul flere støj- og vibrationsgener end normalt, fordi undergrunden indeholdt en del større sten. Kaare Ørsted Struve er bekymret for, at fremtiden byder på samme voldsomme gener.

"Det ryster nu mindre end før jul, men de skal lave nye huller, der er lige så dybe som det hul, man lavede før jul. Som jeg har forstået forsyningen, så er man ved de nye huller måske nødt til at vende tilbage til den arbejdsmetode, som før jul fik det hele til at sejle rundt. Så jeg frygter, at de meget kraftige vibrationer kommer tilbage. Det er en enorm mental belastning at have udsigt til, at vores huse får en ny rystetur, der kan give flere skader eller få skaderne til at udvikle sig," siger han.

Det grove grej Til bekymringerne siger administrerende direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning Flemming Horn Nielsen:

"Problemet med krydset ved Chr. X's Allé og Buddingevej er, at vi i to af hullerne skal ned i 10-12 meter dybde, og derfor vibrerer det potentielt mere end knap så dybe huller. Vi har talt med entreprenøren, som dels vil forsøge at bruge en mindre vibrator for de mindre huller, og dels prøve at reagere endnu hurtigere, hvis de støder på store sten. For når man støder på sten, virker vibrationerne endnu voldsommere. Det oplevede vi før Jul i forbindelse med spunsning af det første dybe hul." siger han og fortsætter:

"Men det er desværre det grove grej, vi har fremme i det kryds, for det er nogle af de værste huller, vi har. Vi spørger løbende entreprenøren, hvad der kan mindske vibrationerne, hvilket blandt andet gøres ved at forbore i jorden, således at jorden er løsnet inden spunsningen begynder."

Han forventer, at arbejdet med spunsning af den anden af de to dybe huller i krydset starter og afsluttes i denne uge.

Måler vibrationerne Han understreger, at der kan være tale om to slags vibrationer. Den ene slags skaber rystelser, så porcelænet ryster, men går ikke nødvendigvis ud over bygningerne. Det kan være stærkt irriterende, specielt i disse coronatider, hvor mange arbejder hjemme, siger han.

"Og så dem, vi har særligt fokus på, som kan forårsage bygningsskader. Vi sætter vibrationsmåler blandt andet ved særlige følsomme og fredede bygninger. Vi måler dem, mens arbejdet foregår. Der er alarmniveauer, hvor der reageres, hvis vi kommer i nærheden af grænseværdierne," siger han og fortæller, at man netop har modtaget vibrationsdata fra før jul. Umiddelbart ser det ikke ud til, at grænseværdierne har været overskredet.

Om anlægsarbejdet indtil videre har forårsaget sætningsskader, siger direktøren:

"Det ved vi endnu ikke. Vi gør det, at vi giver sagen videre til forsikringsselskab, som kører sagen for os.

De vil sætte de nødvendige eksperter på det," siger han og henviser til forsyningens hjemmeside, hvor man kan læse mere om skader i forbindelse med anlægsarbejde.

