Kommunens aktivitetshus for seniorer har rykket hurtigt på lempelsen af restriktionerne og har startet otte motionshold i haven udenfor. Pressefoto

RustenborgHuset i gang igen udenfor

Aktivitetshuset for seniorer har startet otte motionshold i haven ud over deres online-tilbud.

Det Grønne Område - 14. marts 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

RustenborgHuset er i gang udendørs igen, hvor man har startet otte motionshold i haven ned mod Fæstningskanalen.

"Det glæder os meget, at mange har været interesseret i en udendørs opstart af sæsonen. På grund af årstiden har det naturligvis kun kunnet lade sig gøre med motionshold, der har et vist tempo," fortæller daglig leder af aktivitetshuset for seniorer Dorthe Minna Hansen i en pressemeddelelse.

Sidste år i maj-juni fik RustenborgHuset god erfaring med udendørs motion, og dethar gjort, at man hurtigt kunne rykke på udmeldingen om lempelsen af restriktionerne for idræts- og foreningslivet.

Man må dog vente lidt endnu med at åbne huset for øvrige aktiviteter.

"Alle er glade for at se hinanden og få rørt kroppen på andre måder end lige gåturene. Det sociale er kittet i alle vores aktiviteter, og medlemmerne fortæller, at de virkelig har manglet samværet og det at skulle noget," fortæller Dorthe Minna Hansen videre.

Under nedlukningen fik man lavet træningsvideoer som inspiration til at lave yoga, gymnastik, stolemotion og danse hjemme i stuen. Videoerne kan man finde på aktivitetshusets hjemmeside www.rustenborghuset.dk.

Man har også kastet sig ud i online-træning via Zoom.

"Vi må jo nok se i øjnene, at corona ikke bare sådan forsvinder, og at vi måske skal leve med varianter af den i lang tid. Derfor er vi nødt til også at tænke i nye måder at tilbyde aktiviteter på - selvom det at mødes fysisk jo bare er det bedste," lydet det fra aktivitetslederen. jesl