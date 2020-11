Det Grønne Områdes omtale af sagen 21. oktober.

Rungende nej blev til et ja: Radikal kovending og ja til Handicaprådet

Efter en måned på posten blev den konservative overgangsfigur afløst af Kasper Langberg ved kommunalbestyrelsesmødet

Det Grønne Område - 13. november 2020 kl. 16:00 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Ved kommunalbestyrelsens møde i oktober forsøgte borgmester Sofia Osmani (Kons.) lidt friskt at få besat en ledig plads i Handicaprådet ved uanmeldt at pege på den radikale Kaper Langberg. Det blev modtaget med et bestemt 'Nej', som fik den konsekvens, at den konservative Mette Schmidt-Olsen måtte træde til i stedet.

Ved torsdagens kommunalbestyrelsesmøde var det blevet tid til andet afsnit af historien, som endnu en gang uannonceret blev taget op af borgmesteren i forbindelse med godkendelsen af dagsordenen. Denne gang var der dog tydeligvis blevet talt om sagen inden.

"Vi laver lige en lille omkonstituering, og det håber jeg alle er ok med, selv om den ikke er anmeldt rettidigt, det plejer vi ikke at tage så tungt, når det er den type sager, så det satser jeg på er ok," sagde Sofia Osmani og gav ordet videre til Kasper Langberg.

Beklager ommer "Jeg vil godt som den første beklage den ommer, vi er nødt til at lave her. Sidste gang blev jeg noget overrasket over den situation, jeg var i der. Vi har haft en snak i min gruppe, og jeg har besluttet mig for at sige ja tak til tilbuddet. Og tak til de konservative for jeres imødekomenhed med at få sagen på igen," sagde han til borgmesterens tilfredshed.

"Så får vi også en bredere politisk repræsentation i rådet," sagde Sofia Osmani og skrev sin partikollega ud af Handicaptådet.

Handicaprådet manglede et politisk udpeget medlem, efter at Venstres Søren P. Rasmussen flyttede fra kommunen. Kommunalbestyrelsen kom i første omgang til at udpege en afløser i Handicaprådet, som ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen, som reglerne ellers kræver.

Kommunalbestyrelsens udpegede til Handicaprådet er derfor fremover:

Det nye Handicapråd Hanne Agersnap (SF), der også er næstformand i rådet, Bodil Kornbek (Soc.), Magnus Von Dreiager (Kons.) og Kasper Langber (RV).

Derudover består rådet af formand Ion Meyer fra Landsforeningen LEV, Arne Christensen fra Dansk Blindesamfund, Paula Jakobsen fra Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede og Morten Dresling. der repræsenterer Støtteforeningen for Udviklingshæmmede.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. I samarbejde med kommunen informerer rådet og skaber forståelse for handicappedes vilkår hos befolkningen, politikere og myndigheder.