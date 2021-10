Rundbold på avanceret niveau

Filialchef Mohammed Kadim fra Nordea i Lyngby var forrige lørdag på besøg i Lyngby Jokers Baseball Klub for at overrække en donation på 25.000 kroner fra Nordea Fonden som hjælp til indkøb af en pitchermaskine.

Maskinen koster 35.000 kroner og kan pitche (serve) 36 bolde i en lind strøm og kan indstilles til forskellige hastigheder.

Udover selv af prøve maskinen fik Mohammed Kadim lejlighed til at overvære en træningskamp mellem to af klubbens hold, U12 og U15, da klubbens U12-hold skal til Barcelona i efterårsferien og deltage i en international turnering.

Lyngby Softball Klub blev stiftet i 1998, og efter nogle år med lav aktivitet begyndte man i 2018 også at spille baseball. Fem unge spillere under 10 år blev i løbet af to år til 30 spillere, og i dag er der 60 spillere under 15 år.

Baseball er en amerikansk sport, og der er flere amerikanere blandt klubbens spillere og trænere. Baseball er en avanceret form for rundbold, som stadig er et populært spil i folkeskolen.

”I baseball er der brug for mange forskellige færdigheder. Hvis man ikke er god til at løbe, er man måske god til at kaste, gribe eller slå til bolden. Træning af færdighederne er med til at udvikle børnenes motorik, og den fysiske aktivitet er med til at give bedre læring og hukommelse”, siger Jytte Overgaard, træner og bestyrelsesmedlem i Lyngby Jokers Baseball Klub.

Klubben tog her i efteråret initiativ til et seniorhold, så de ungdomsspillere, der er fyldt 15 år, kan fortsætte med at spille. Desuden har klubben et super seniorhold, hvor man skal være fyldt 30 år, og hvor reglerne er tilpasset den ældre generation.