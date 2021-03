Disse popler overlever, men undgår ikke en beskæring. Arkivfoto: Frank S. Pedersen

Ros fra Konservative til letbanen: De gamle popler bliver reddet

Det bliver alligevel ikke nødvendigt at fælde gruppen af træer ved Kanalvej, meddeler letbaneselskabet.

Det Grønne Område - 10. marts 2021 kl. 11:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det skabte en del debat, da det kom frem, at gruppen af poppeltræer på Klampenborgvej ved Kanalvej skulle lade livet for at give plads til letbanen.

Men poplerne overlever. Dog ikke uden en beskæring, som sikrer, at de ikke kommer i konflikt med letbanens køreledninger. Det meddeler Hovedstadens Letbane i et skriftligt svar til det konservative kommunalbestyrelsesmedlem Karsten Andersen.

"Poplerne kan godt bevares og vil kun skulle beskæres i det omfang, at de kan leve op til de sikkerhedsmæssige krav i letbaneservitutterne," skriver letbaneselskabet.

Det glæder Andersens partifælle, økonomiudvalgsmedlem Dorthe la Cour. Hun siger til Det Grønne Område:

"Jeg er så glad for, at de gamle popler kan blive stående, måske med lidt beskæring. Ros til Hovedstadens Letbane for at lytte til os i denne sag."

Hensyn til træer Den gode nyhed er kommet på baggrund af de såkaldte 'Politikerspørgsmål', hvor medlemmer af kommunalbestyrelsen via kommunens hjemmeside stiller spørgsmål om lokale forhold til forvaltninger og myndigheder. I dette tilfælde letbaneselskabet.

Det oprindelige spørgsmål, som førte til en afklaring omkring poplerne, gik på, hvordan man sikrer, at letbanearbejderne tager størst mulige hensyn til træerne langs letbanesporet.

"Det vil i letbaneprojektets anlægsfase være nødvendigt at rydde beplantning og fælde træer på nogle af de arealer, der inddrages. En del af denne beplantning og træer ryddes alene af hensyn til gennemførelsen af anlægsarbejderne og forudsættes genplantet i det omfang, det er muligt, når arbejdet er afsluttet," skriver Hovedstadens Letbane i sit svar:

"Den øvrige beplantning og træer ryddes permanent for at gøre plads til den fremtidige letbanedrift. Disse arealer vil ikke kunne genplantes. Langt de fleste rydninger er gennemført. Der er ved projekteringen taget videst muligt hensyn til at bevare træer, og yderligere hensyn til træer i forhold til projektbeskrivelsen vil ikke umiddelbart være muligt."