Her på Jernbanepladsen ved ved 7/Eleven blev tre unge mænd i nat truet med kniv til at udlevere penge og telefoner. Foto: Lars Schmidt

Røveri ved Lyngby Station: Tre unge mænd truet med kniv

Røverne var to mænd på knallert og cykel og en kvinde på cykel, se signalementerne her

På Jernbanepladsen foran 7/Eleven blev tre unge mænd fredag klokken 02.14 udsat for røveri med kniv begået af en kvinde og to mænd.

På stedet blev to af de forurettede, en 18-årig fra Hellerup og en 19-årig fra Lyngby, frarøvet deres punge, der også blev stjålet to mobiltelefoner fra dem. Herefter forsvandt gerningsmændene fra stedet i retning imod Ulrikkenborg Plads.

Patruljer kørte dertil for at lede efter gerningsmændene, som dog ikke var at finde i området.