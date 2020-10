Artiklen: Røvere på spil: Forsøgte at true sig ind i Brugsen efter lukketid

Røvere på spil: Forsøgte at true sig ind i Brugsen efter lukketid

Med en pistollignende genstand forsøgte de at true medarbejderen til at låse op ind til butikken.

Kort efter klokken 20 henvendte tre hætteklædte mænd med mellemøstligt udseende sig uden for Brugsen på Nøjsomhedsvej til en medarbejder fra butikken.

Patruljer kørte til området for at lede efter de tre gerningsmænd, som dog ikke var mulige at udfinde.