Røg fra lejlighed: Defekt vaskemaskine skabte postyr

Torsdag kl. 10.41 blev det anmeldt fra Trongårdsvej, at der kom en del røg fra en lejlighed.

Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, hvor det kunne konstateres, at røgen kom fra en defekt vaskemaskine, og der var derfor ikke yderligere at gøre for politiet, mens brandvæsnet blev og luftede ud.