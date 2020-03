Rettelse: Foredrag på Lindegaarden er onsdag den 11. marts

Arkitekt Stein Hagen fortæller om udfordringerne med restaureringen, herunder bygningens ringe stand ved påbegyndelsen, samt at Kulturstedet fortsat skulle fungere under forløbet og om samarbejdet med håndværkerne.

Konservator Kurt Rosenkrans Højer som oprindeligt udarbejdede en registrant for Lindegaarden i 2006, har under restaureringen analyseret og klarlagt bygningshistorikken, og vil redegøre for de foreløbige resultater. Meget tyder på at Lindegården har spillet en større rolle i Bondebyens udvikling og overgangen til det moderne Lyngby i 1900-tallet end indtil nu antaget.