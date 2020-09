Restriktioner på sociale botilbud: Der indføres nu midlertidige besøgsrestriktioner på lokale sociale botilbud

Kvindekrisecentret Gl. Vartorv Restriktionerne betyder indtil andet meldes ud, at besøg skal foregå udendørs og højest af en til to nære pårørende. Ved særlige kritiske situationer kan besøg af en til to nære pårørende foregå indendørs

Andre tilfælde, hvor ledelsen vurderer, at beboeren kan have besøg af en til to nære pårørende indendørs: Denne type besøg skal foregå indendørs i den del af boligen, som beboeren selv råder over.