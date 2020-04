Renligheden skal være helt i top: Store vaskestationer placeres på skolerne og i institutionerne

Et af kravene er, at der skal vaskes hænder så ofte som overhovedet muligt.

Når også alle rengøringsmidler er på plads, så er skolerne og institutioner ved at være klar til den gradvise og kontrollerede åbning, som sker under forudsætning af, at skoler og institutioner følger en række særligt skærpede forholdsregler for at minimere risikoen for smitte af coronavirus.