Direktør og forhenværende undervisningsminister Chrstine Antorini glæder sig over byggeriet af det nye læringscenter Life Campus. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Rejsegilde og lærlingedag på nyt campus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rejsegilde og lærlingedag på nyt campus

Der har være rejsegilde på Life Campus

Det Grønne Område - 23. juni 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Væggene er bygget, og tagkonstruktionen står færdig på det nye læringscenter Life Campus. Traditionen tro betyder det, at Dannebrog skal hejses, og byggeriets håndværkere skal fejres med taler, øl og pølser. Sådan blev det også ved LIFE Campus på Biologiens Vej i Lyngby.

FAKTA Om LIFE Campus

- LIFE Campus bliver et æstetisk smukt læringscenter på 4.000 m² beliggende på Dyrehavegårds Jorder.

- Bygningen er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og opføres under bygherrerådgivning fra Rambøll.

- LIFE Campus bliver nabo til bl.a. DTU, Novozymes' nye Innovation Campus og Lyngby Gymnasium.

- I LIFE Campus vil elever opleve laboratoriemiljøer, der er ligeså avancerede som dem, forskere arbejder med i virksomheder.

- LIFE Campus forventes at åbne for skoleklasser i efteråret 2021.

- LIFE står for Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter. Initiativet er støttet af Novo Nordisk Fonden. "På vegne af alle os, der kommer til at rykke herud - nemlig Life's medarbejdere - så vil jeg bare sige tak! Det er simpelthen kæmpe stort at stå herinde," sagde Christine Antorini, direktør i Life i sin velkomsttale og tilføjede:

"Vi ville have elsket at være her sammen med jer, for det er en fælles fest, og vi er simpelthen super stolte over det, der er sket indtil nu."

På grund af situationen med coronavirus, hvor det nu er tilladt at forsamles 50 personer, var kun håndværkere og entreprenører inviteret til rejsegildet på byggepladsen. Samarbejdspartnere og Life's medarbejdere var i stedet inviteret til at deltage online.

Kick-off for lærlinge To dage før rejsegildet blev der afholdt kick off på et særligt læringsprojekt for alle lærlinge, der er involveret i byggeriet af Life Campus - og dem er der ekstraordinært mange af.

Life har nemlig prioriteret entreprenører med lærlinge, og hele 25 lærlinge er derfor med i projektet. Det betyder, at over 15.000 timers arbejde udføres af håndværkere under uddannelse. Læringsprojektet skal sikre, at lærlingene får noget ekstra ud af deres arbejde ved Life Campus.

"Interessen for at tilknytte lærlinge til projektet har været overvældende, og der kommer til at være lærlinge fra alle faggrupper på byggepladsen. Til læringsprojektet vil vi i fælleskab formulere en konkret læringscase, som giver mening i det daglige arbejde og bidrager til lærlingenes tværfaglige forståelse af processerne på byggepladsen," fortæller Christian Østerby Knudsen, der er projektdirektør hos Rambøll.