Reglerne skal afklares: Politisk fokus på adgangen til vandet i Taarbæk

Teknik- og Miljøudvalget godkender et ønske fra formanden om at afklare reglerne for offentligt ophold langs kysten

Det Grønne Område - 18. oktober 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen

Med en såkaldt anmodningssag vil udvalgsformand Sigurd Agersnap (SF) gerne have regler for adgangen til kysten afklaret.

"For eksempel mellem Bombegrunden og Rosenhaven er jeg usikker på reglerne og vil gerne have forvaltningen til at kigge på retsgrundlaget. Om der er nogle, der bliver holdt væk, fordi vi er i tvivl. Men hvis der er offentlig adgang skal man ikke bare acceptere 'Privat'-skilte." opsummerer han baggrunden for ønsket, som også bliver grundigt begrundet i dagsordenen fra det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget:

'Ejere, der bor ned til stranden, må ikke hegne stranden ind med mindre haven går helt ud til vandet og strandarealet er have til huset og har været det uafbrudt siden den 1. januar 2016. Eller haven er inddraget i erhvervsvirksomhed (Videnscentret Bolius). Men man kan også læse i paragrafferne, at ophold og badning ikke må finde sted indenfor 50 meter fra bebyggelse. Så hvad er op og ned i det i en kommune, hvor der ikke i århundreder har været 50 meter fra strand og kyst til bebyggelse. Vi finder det uklart for borgerne, hvordan man skal forstå offentlig adgang til vores strande og kyster.'

Udvalget godkendte formandens anmodning om, at der fremlægges en sag til drøftelse om den offentlige adgang langs kommunens kyststrækning. Forvaltningen skal inden da afklare reglerne for offentligt ophold og hvilke muligheder, der er for mere offentlig adgang langs kysten.