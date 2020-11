Send til din ven. X Artiklen: Reelle udgifter eller forplumring: Letbanens økonomi skabte debat blandt politikerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Reelle udgifter eller forplumring: Letbanens økonomi skabte debat blandt politikerne

Kommunalbestyrelsen benyttede den årlige status for letbanens udgifter som kærkommen mulighed for at sætte lidt gang i den virtuelle mødesal

Det Grønne Område - 10. november 2020 kl. 18:24 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Der er ikke noget som den kommende letbane, der kan få lokalpolitikerne til at debattere. Ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde, der foregik virtuelt, var punktet 'Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - status 2020' det eneste, der kunne få de små skærme til at flimre.

Richard Sandbæk (K) tog ordet:

"Det er altid spændende at kigge på status på letbanens økonomi, og der har været meget snak omkring det, og hvor dyrt er det egentlig," begyndte han, der argumenterede for, at det koster kommunen over en milliard kroner.

"Siden 2018 betaler vi faktisk årligt 20 millioner kroner til Hovedstadens Letbane, og det gør vi frem til 2056, så her har vi altså 800 millioner. Oveni er der afledte anlægsudgifter, pt. 66 millioner og afledte driftsudgifter på 25 mio, det er specielt busomlægninger og tabte passagertal. Og så skulle man tro at det var mere end rigeligt, for det er jo borgerne der betaler det via skatten og også en af årsagerne til, at vi skulle hæve skatten. Men i tillæg er der Lyngby-Taarbæk Forsynings ekstraudgifter, og her snakker jeg ikke om investeringer der er skubbet frem, jeg snakker om deciderede ekstraudgifter i forbindelse med letbanen, altså til spildevand og så videre. Det drejer sig om 150 millioner og det er også noget vores borgere skal finansiere. Det gør de så via højere takster, det kan blive op til en 20 procents stigning bare på det her område. Det er voldsomme beløb og bestemt over en milliard vi snakker om," argumenterede han, inden ordet gik til Sigurd Agersnap (SF):

Anlæg eller drift "Man skal jo holde tungen lige i munden, der er nogle af de udgifter, der er anlægsudgifter og nogle, der er driftsudgifter. Med driftsudgifter er det jo sådan, at hvis man bare regner langt nok ud i fremtiden, så kan man jo få det beløb man vil ha', for man forventer jo, at vi vil have letbanen i alle de år i fremtiden, hvor letbanen kører. Så på meget langt sigt kan vi sagtens sige, at letbanen koster over en millard, vi kan også se på endnu længere sigt og se, at den koster over ti, fordi vi har driftsudgifter til letbanen. Så som det er med al kommunal økonomi, så er vi nødt til at skelne mellem driftsudgifterne og anlægsudgifterne."

Richard Sandbæk holdt fast i, at ligegyldigt om det er drift eller anlæg, "så er det penge, der skal betales af borgerne, og det er stadig over en milliard, om det så gøres via skatten eller via taksterne."

Beslutningen er taget "Men trods alt heldigvis ikke om året, så ville det være virkelig slemt, det er slemt nok akkumuleret gennem flere år," indskød borgmester Sofia Osmani (K), inden hun gav ordet videre til Gitte Kjær-Westermann (R):

"Vi kan jo i alle anlægsprojekter nøjes med at kigge på udgifterne, og så virker det katastrofalt. Men i et regnskab er der ikke kun udgifter, der er også fordele og nogle indtægter. Så uden at skulle gå ud i, hvad vi har været ude i, for det er en beslutning, der er taget, så er der også nogle fordele for kommunen ved at have sagt ja til det her. Store virksomheder har lagt sig her, så det korte af det lange er, at kigge kun på udgifterne giver ikke så meget mening," sagde hun.

Åndssvag diskussion "Det er jo en åndssvag diskussion, den offentlige transport koster under alle omstændigheder penge. Det er mere relevant at diskutere hvilken offentlig transport kommer kommunen til at betale til, og på langt sigt tror jeg såmænd, at den offentlige transport kommer til at koste kommunen mere, men det er en service vi skal levere til borgerne. Nogen skal betale, og der er kun de muligheder at betale over skat eller takst. At sige det specielt er letbanen der koster, jeg tror at enhver investering i offentlig transport er noget vi skulle betale til. Så man skal ligesom ikke sammenligne det med ingenting, man skal sammenligne det med noget, man alligevel skulle gøre, så det er en besværlig ting at snakke drift. Anlæg er selvfølgelig noget andet, der kan man diskutere, om man overhovedet vil have anlagt det her, men det har vi besluttet og det er trods alt engangsudgifter," bidrog Henrik Bang (EL) til debatten.

Borgmesteren var ikke enig i hans beskrivelse af diskussionen.

"Jeg synes aldrig, man kan kalde en diskussion i kommunalbestyrelsen åndssvag. Man kan selvfølgelig være uenig i, hvordan man vælger at fremstille det. Jeg hørte ikke nogen der ikke har lyst til at tage sagen til efterretning, jeg hører bare en diskussion om, hvordan tallene ser ud, og den synes jeg er rimelig og helt legitim at tage. Vi behøver jo ikke være enige om hvilken løsning, der ville have været den rigtige, men vi anerkender alle sammen, at beslutningen er truffet, og det her er en orientering om, hvordan økonomien ser ud lige nu," forsøgte hun i et forsøg på at dæmpe diskussionslysten. Hvilket ikke umiddelbart lykkedes.

Fælleskassen betaler "Når nu De Radikale siger, at det ikke er relevant at kigge på udgifter, så er der en anlægsudgift på 900 millioner kroner, som jeg synes er meget relevant, det er trods alt borgerne der betaler. Det er rigtigt, at jeg ikke har taget alle driftsudgifter med, der kommer også en driftsudgift i forbindelse med, at letbanen kommer i drift. Og et underskud vi skal tage stilling til, og som vi ikke kender størrelsen af endnu. Men kendsgerningen er, at det passagergrundlag man hidtil har regnet på i forhold til mulige indtægter, det er forkert. Så driftsudgifterne bliver meget større, lægger vi det hele sammen, så snakker vi halvanden milliard," insisterede han.

"Principielt kan vi jo ikke vide om passagerprognoserne er forkerte eller rigtige, sådan er det jo, vi kan først vide det, når passagererne er der," sagde borgmesteren og gav ordet videre til Simon Pihl Sørensen (S).

"Kollektiv trafik og transport koster, det er noget vi vælger at betale af fælleskassen, men så hører der jo også nogle indtægter til. Infrastruktur trækker investeringer, og jeg må bare sige, at vi har jo allerede set afkast af dem i Lyngby Taarbæk Kommune. Jeg har jo været med og i forhold til de virksomheders placering, har det været helt afgørende, at letbanen kommer hertil. Vi ser allerede nu, at indtægterne fra selskabsskat og dækningsbidrag stiger, og de vil stige i årene fremover. Det har blandt andet noget at gøre med, at når man placerer en virksomhed i vores område, så er det helt afgørende, at man kan få en tiltrækningskraft på personale, og der er infrastrukturen helt afgørende. Så vi skal bare passe på, at når vi taler om udgifter til kollektiv transport, at vi taler om det der følger med af investeringer og virkelyst og arbejdspladser i vores by, det appellerer jeg til, at vi gør fremover."

Forplumret Gitte Kjær-Westermann havde lige en rettelse til Richard Sandbæks indlæg.

"Bare til den stråmand, Richard Sandbæk kommer med, Jeg har ikke sagt, at udgifterne er irrelevante, men at det er vigtigt, at vi også kigger på de fordele, vi får ud af det, de indtægter er også relevante."

Også Sigurd Agersnap ville gerne forholde sig til Richard Sandbæks tal.

"Jeg prøvede lige at kigge efter på anlægsaftalen og aftalen mellem kommunerne. Lyngby-Taarbæk Kommune betaler 7,5 procent af de samlede udgifter til anlæg af letbanen, det løber op i cirka 465 millioner kroner over de 40 år, der er lånefinansieret. Så når man snakker 900 millioner eller halvanden milliard, så har man et andet regnestykke end det, der ligger i det direkte kommunale regnskab. Det synes jeg er lidt ærgerligt, at vi ikke skiller klart imellem. Jeg synes der er masser af argumenter for letbanen og også nogle imod, og den diskussion kan vi godt tage uden at forplumre det."

Richard Sandbæk var indforstået med at tage sagen op i Teknik- og Miljøudvalget.

"Så kan vi prøve at få det samme fundament, når vi snakker økonomi," mente han. Borgmesteren undrede sig.

"Har den ikke lige været i TMU, hvor den er drøftet og taget til efterretning," spurgte hun retorisk. Og gjorde det klart, at hvis der skulle snakkes i udvalget, så var der tale om en ny sag.

"Det kan i drøfte bagefter. Sagen, som den ligger her, har været i TMU, og jeg vil ikke foreslå, at vi sender den tilbage til TMU, men at vi tager den til efterretning nu," sluttede borgmesteren.

