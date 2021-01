Reddet på målstregen: Året sluttede godt for eliteroer

De danske kano- og kajakroere har i coronatiden ikke haft mulighed for at måle sig internationalt, men har gjort det godt i de nationale test, som Dansk Kano og Kajak Forbund har afviklet igennem hele sæsonen. Og her har Lyngby Kanoklubs eliteroere vist, at de har holdt højt niveau, så flere af dem stadig har et håb om OL-deltagelse i 2021 i Tokyo.