Rapport fra sygesengen: Brian Hamalainens operation gik over al forventning

I slutningen af januar blev Brian Hamalainen slemt skadet til træning, da han fik overrevet korsbåndet og beskadiget menisken i sit venstre knæ.

Nu er han lige blevet opereret på Gildhøj Privathospital, operationen gik rigtigt godt, og Hamalainen har det efter omstændighederne godt.





"Operationen gik godt. Kirurgen sagde, at menisken stort set havde helet sig selv, og det er jo meget, meget positivt. Det betyder, at jeg allerede må vægtstøtte på benet, og jeg er bare glad for at kunne starte nedtællingsuret til at komme tilbage på banen for Lyngby. Knæet er selvfølgelig stadig hævet, men man kan vel ikke forvente andet. I store træk har jeg det fint og er ved godt mod", fortæller Brian Hamalainen.