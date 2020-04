?Den nuværende situation svarer jo til at afvikle en seriekamp, men at have Superliga-udgifterne til spillere, dommer og stadion,? siger Lyngby Boldklubs administrerende direktør om klubbens økonomiske situation. Arkivfoto

Ramte Lyngby Boldklub håber på økonomisk hjælp fra kommunen

På forskellige vis hjælpes Superligaklubber af deres respektive kommuner, og Lyngby Boldklub håber ligeledes, at Lyngby-Taarbæk Kommune også giver en økonomisk håndrækning til klubben i en svær tid. Kommunen er ved at undersøge sine muligheder, fortæller borgmesteren

Af Mikkel Brøgger Petersen

økonomi I Aalborg har Aalborg Kommune gjort det, I Herning har Herning Kommune gjort det, og nu håber Lyngby Boldklub også, at Lyngby-Taarbæk Kommune vil gøre det her i Lyngby. Rundt om i landet har kommunen på hver sin måde hjulpet deres respektive Superligaklubber med økonomien i trængte tider.

DR kan fortælle, at Aalborg Kommune har fremrykket anlægsinvesteringer, så Aab får fem mio. kr. til to nye hybridbaner.

Og at Herning Kommune har givet FC Midtjylland et sponsorat på én mio. kr.

En hjælpende hånd fra kommune til Superliga-hold finder man også i forskellige afskygninger i Viborg og Horsens.

Ingen gavebod, men... Ifølge bold.dk har Lyngby-Taarbæk Kommune allerede givet Lyngby Boldklub lov til at udskyde betaling af stadionleje. Fodboldsitet skriver ligeledes, at Konkurrencestyrelsen oplyser, at Lyngby-Taarbæk Kommune godt må nedsætte lejen i en periode for at beskytte lejeforholdet.

Og hos Lyngby Boldklub håber man, at Lyngby -Taarbæk Kommune vil benytte sig af den mulighed.

"Vi ved godt, at det ikke er en gavebod, men håber da, at kommunen tager stilling til de redskaber, de har i blandt andet Konkurrencestyrelsens regler for stadionleje," siger Lyngby Boldklubs administrerende direktør, Andreas Byder, til Det Grønne Område og fortæller, at man ikke har nogen specifikke ønsker.

"Det skal kommunen beslutte ud fra de gældende regler. Om det er en huslejerabat i perioden for at beskytte lejeforholdet, en pr-pakke eller, som vi diskuterer nu, henstand, det er op til kommunen," siger han.

Drøftes i denne uge Borgmester Sofia Osmani fortæller til Det Grønne Område, at man i øjeblikket er ved at undersøge kommunens muligheder.

"Vi har stor forståelse for de udfordringer boldklubben står overfor. Boldklubben er som udgangspunkt stillet som kommunens øvrige erhvervslejere, hvor vi i den konkrete situation udviser mulig fleksibilitet i forhold til udskydelse af husleje. Vi er opmærksomme på, at andre kommuner har iværksat forskellige tiltag i forhold til boldklubberne. Vi er i løbende dialog med boldklubben om eventuelle yderligere tiltag inden for rammerne af kontrakterne og de øvrige rammer, kommunen kan og skal agere inden for. Når vi har afklaring af vores handlerum, vil spørgsmålet blive drøftet i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen," siger hun til Det Grønne Område og tilføjer:

"Jeg håber, at vi ved mere i denne uge. Og så må vi se, om vi kan nå at drøfte det på kommunalbestyrelsesmødet på torsdag, om vi skal have et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde, eller om det kan vente til næste ordinære økonomiudvalgsmøde 19. maj.

Lyngby Boldklubs administrerende direktør fortæller, at coronakrisen rammer klubben på et tidspunkt, der gør, at man har brug for den økonomiske hjælp, man kan få.

"Timingen er ekstrem hård. Vi er netop ved at indgå aftaler om etablering af storskærme til halvanden mio. kr., så vi kan blive i Superligaen næste år. Og nu står vi reelt uden indtægter i denne periode. Heldigvis bliver vi hjælpe godt af regeringens hjælpepakker, så vi skal nok klare os igennem. Men det havde været sjovere at spille kampe og skabe værdi for byen," siger Andreas Byder og fortsætter:

"Den nuværende situation svarer jo til at afvikle en seriekamp, men at have Superliga-udgifterne til spillere, dommer og stadion. Derfor er det, som mange eksperter også påpeger, fornuftigt at se på, hvordan man kan regulere lejeforholdet i en periode, så kommunens ejendom pludselig ikke står uden lejer," siger han og tilføjer:

"Vi er superglade for samarbejdet med kommunen, og de har passet og plejet vores anlæg, så det er klar til, at der fløjtes op igen. Det er blot vigtigt at forstå, at en stor del af fodboldens indtægter er forsvundet, i og med der ikke må være tilskuere."