Radikale om udligningen: Vi undgår ikke en skattestigning

Hos Radikale i Lyngby-Taarbæk er man forholdsvis tilfredse med den reform af den kommunale udligning, som partiets folk på Christiansborg har været med til at forhandle hjem.

Men gruppeformand i kommunalbestyrelsen, Gitte Kjær-Westermann, mener ikke, at vi undgår en skattestigning, siger hun til Det Grønne Område:

"Med det, vi hidtil har fået præsenteret, ser det ud til, at reformen har rykket sig positivt i forhold til regeringens udspil tidligere på foråret. Det er vi rigtig glade for i de Radikale Venstre," siger hun:

"Vi ved, at Radikale Venstre og de andre forhandlingspartier har kæmpet en brav kamp for at gøre udligningen mere fair, rimelig og saglig, frem for ideologisk," siger Gitte Kjær -og slutter:

"Lyngby-Taarbæk Kommune er dog stadig en af de største bidragsydere til udligning i landet, og jeg tror ikke, vi kommer udenom at skulle se på skattestigninger i årets budget, hvis vi vil undgå serviceforringelser, særligt ovenpå en coronakrise. Så, godt kæmpet, det er bedre end det kunne have været, men vi skal stadig se på skatten.”