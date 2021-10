Send til din ven. X Artiklen: Radikale er i valgforbund med SF: Men peger på Osmani som borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Radikale er i valgforbund med SF: Men peger på Osmani som borgmester

Selv om De Radikale er i valgforbund med SF, giver de deres støtte til den siddende borgmester.

Det Grønne Område - 18. oktober 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

De Radikale er i valgforbund med SF, og SF har meldt klart ud, at partiet går efter borgmesterposten ved efterårets kommunalvalg.

SF ønsker, at formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap, skal være borgmester. Men det ønsker De Radikale ikke. Selv om de er i valgforbund med SF.

De Radikale bakker derimod ubetinget op om borgmester Sofia Osmani, fortæller partiets spidskandidat, Gitte Kjær-Westermann, til Det Grønne Område. Det betyder, at Radikale efter valget peger på Osmani som borgmester.

"Vi peger naturligvis der, hvor vi forventer at få mest radikal politik igennem," siger hun:

"Vi har i den forgangne periode oplevet et rigtig godt samarbejde med Sofia Osmani, med brede forlig hen over midten og lydhørhed også over for vores politik. Vi peger derfor på Sofia Osmani igen som borgmester for næste valgperiode og har tillid til et fortsat godt og bredt samarbejde."

Gitte Kjær-Westermann understreger, at valget af Sofia Osmani ikke er et fravalg af hverken valgforbundet med SF eller Sigurd Agersnap:

"Vi har et teknisk valgforbund, hvor vi er enige om at arbejde for nogle bestemte politiske områder. På andre politiske områder er vi mindre enige, sådan er det jo, når man sidder for hvert sit parti," forklarer hun:

"Vi har frihed i valgforbundet i forhold til borgmestervalg, som vi også havde ved sidste valg. Og Sigurd ved godt, hvem vi peger på. Det har han vidst, også før han selv meldte sit borgmesterkandidatur ud," fortæller Gitte Kjær-Westermann:

"Vi oplever Sigurd som en dygtig politiker, og vores valg er ikke et fravalg af ham. Det er et tilvalg af Sofia, som vi har haft et rigtig godt samarbejde med i den sidste periode, og som vi oplever som en kompetent borgmester, der kan bygge bro til andre partier og skabe brede forlig hen over midten."