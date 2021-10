Se billedserie Hans Nielsen reddede en ældre kvinde op fra hul ved Prinsessestien. Han finder det uacceptabelt, at kommunen ikke har løst områdets problemer. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Råb om hjælp rungede - kvinde reddet op af dybt hul: Problem påpeget i årevis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Råb om hjælp rungede - kvinde reddet op af dybt hul: Problem påpeget i årevis

Hans Nielsen måtte redde ældre kvinde op fra oversvømmet om- råde ved Prinsessestien ved Lyngby Sø. Områdets problemer har været påpeget siden 2017.

Det Grønne Område - 21. oktober 2021 kl. 09:05 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Søndag eftermiddag var formand for Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk, Hans Nielsen, i Lyngby Åmose for at fjerne birkeopvækst, da han pludselig hørte høje råb om hjælp.

Cirka 50 meter derfra var en ældre dame faldet ned i et cirka to meter dybt hul ved Prinsessestien på hjørnet til trampestien.

"Hun var faldet på hovedet i vandet, men havde fået vendt sig, så det var heldigt, at jeg kun var 50 meter derfra. Hun lå der heldigvis kun i to minutter, men havde jeg ikke været der, kunne hun have ligget der i et godt stykke tid," fortæller han til Det Grønne Område.

I en mail, som han søndag aften skrev til kommunalbestyrelsens medlemmer, lyder det videre:

"Jeg fik hende trukket op, og hun var våd fra top til tå. Hun ville ikke selv have været i stand til at komme op. Årsagen er, at Prinsessestien på dette sted er oversvømmet, så mange fodgængere går ud i fattigkæret for at undgå at få våde fødder. Teknisk forvaltning har intet foretaget sig på dette sted i år, selv om stien ofte bliver oversvømmet og ofte i mange dage."

"Jeg anmoder hermed om, at I sørger for, at der bliver fyldt nogle trillebøre grus på stien eller lagt træplanker ud, så den ikke længere er oversvømmet, fordi det er livsfarligt at træde ud i fattigkæret på dette sted. Problemet var et tema i valgkampen i 2017, uden at der er sket noget, selv om oversvømmelserne i år har været væsentligt større og hyppigere end dengang," skriver han.

"Det er helt uacceptabelt, at kommunen endnu ikke har fået styr på området. Prinsessestien er en hovedsti, og man kan ikke gå der på grund af vand. I fremtiden kommer der mere vand, så nu er der mange dage om året, hvor man får og vil få våde tæer," siger han til Det Grønne Område.

Kigger straks på det Mandag morgen svarede borgmesteren Hans Nielsen, hvor hun takkede for indsatsen med at få den ældre dame ind på fast grund. Og:

"Jeg har bedt forvaltningen kigge på sagen straks."

Senere mandag svarede kommunalbestyrelsesmedlem Inge Sandager også Hans Nielsen. Det var hende, der gjorde problematikken til et tema i valgkampen i 2017.

"Hun er ikke den første, der er trådt forkert på den oversvømmede sti. Jeg vil hermed appellere til mine kommunalbestyrelseskolleger, at der kommer en sag i Teknik- og Miljøudvalget, så vi kan få sikret stierne omkring Lyngby sø, så den slags ulykker kan undgås. Så skulle jeg hilse og sige fra dem, der færdes i området ofte, at man skal sikre, at frøer og lignende kan komme over eller under de løsninger, der laves," skriver hun.

Det Grønne Område har spurgt forvaltningen, hvorfor der ikke er gjort noget ved problemet, når man har kendt til det siden 2017, og hvad man nu har i sinde at gøre ved problemet.

Direktør i kommunen Pernille Holmgaard fortæller, at der bliver opsat ekstra skiltning i området, som advarer mod faren ved at færdes uden for stien. og siger:

"Forskellige løsninger har været drøftet, men der findes ikke en enkelt løsning på problemet. Naturområdet Lyngby Åmose er et fredet naturområde med en ustabil mose, som stedvis er bundløs. Derfor kan færdsel uden for stierne være farlig," siger hun og fortsætter:

"Der skiltes i området vedrørende faren, men der er ikke afspærringer eller andre foranstaltninger, som hindrer færdsel uden for stierne. Mosen er underlagt fredningsbestemmelser, så derfor er det begrænset, hvilke foranstaltninger kommunen må iværksætte i området. Sænkning af vandstand for at afvande stier er for eksempel ikke muligt, og opfyldning med grus på stier har kun kortvarig effekt, fordi det synker ned i mosen," fortæller hun.

Imponeret Da Hans Nielsen havde fået den ældre dame op fra hullet, blev han overrasket. For efter omstændighederne havde hun det ret godt.

"Hun havde sin bil stående ved Frederiksdal. Jeg sagde, at det var langt at gå, og jeg opfordrede hende til at gå til Sorgenfri, men hun var indstillet på at gå ned til sin bil," siger han og fortæller, at han også måtte forevige øjeblikket for hende.

"Hun spurgte, om jeg ikke kunne tage et billede af hende. Jeg var imponeret over hende," siger han.