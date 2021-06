Klampenborg-borger Thomas Benfield vil bruge nogle af pengene fra prisen til at rejse med familien til New Zealand eller Japan. Pressefoto

Professor får pris for corona-indsats

Prisen gives hvert år til en person, "der inden for det danske samfund har præsteret en særdeles værdifuld indsats" af social, humanitær, videnskabelig eller kulturel karakter.

"Det er både lidt overraskende og overvældende at modtage prisen, for der er så mange andre end mig, der har fortjent den efter det sidste år. Men det varmer selvfølgelig også," siger Thomas Benfield i en pressemeddelelse fra Hvidovre Hospital.

Ud at rejse med familien For Thomas Benfield giver prisen blandt andet mulighed for at give noget tilbage til familien:

"Jeg og min kone har tre børn i skolealderen, og de jokede på et tidspunkt med, at det var godt, jeg så tit var i fjernsynet, for så fik de da set mig. De elsker at rejse, så planen er, at vi, så snart muligheden er der, skal til New Zealand eller Japan og være sammen," siger Thomas Benfield.