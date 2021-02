Prismodtager taget på sengen

Torsdag den 4. februar kl. 17 bankede det på hjemme hos Lucille Buenaventura Jensen. Hvad hun ikke vidste var, at udenfor stod Gerhard Grubb Waaentz fra DBU Sjællands bestyrelse klar med en tak for hendes store indsats for den lille Virum-klub, B82.

Det var derfor en noget overrasket Lucille Buenaventura Jensen, der kunne konstatere, at Gerhard Grubb Waaentz var kommet forbi for på vegne af DBU Sjælland at overrække hende Sommerland Sjællands Børnelederpris 2020. En pris, der uddeles hvert år til en frivillig ildsjæl, der gør en forskel for børnefodbolden på Sjælland.

”Jeg er ikke så vant til at være i fokus, men det føles dejligt at vide, at man bliver værdsat, og at nogen ser det, man laver. Så på den måde giver det mig endnu mere lyst til at forsætte”, fortæller Lucille Buenaventura Jensen.

At Lucille skulle blive fodboldtræner, var et rent tilfælde. For 15 år siden talte hun med sin søn om, at hun havde lyst til at blive fodboldtræner i B82, og at han kunne blive hendes assistent, og sådan blev det.

Lige siden har hun været ungdomstræner, og i dag er hun også ungdomsleder og bestyrelsesmedlem.

Hvert år starter hun som træner for en ny årgang, og når sæsonen er ved at være forbi, træder hun et skridt tilbage for at lade en af de unge trænere, som hun selv har oplært, overtage styringen. Og næste sæson starter hun med et nyt kuld.

Spørger man Lucille, hvorfor hun bruger så meget tid på frivilligheden, lyder svaret:

”Det handler om at hjælpe andre”.