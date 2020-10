Mette Schmidt Olsen og borgmester Sofia Osmani sammen med de to prismodtagere.

Pris til spejderledere: Tog i skoven for at dele ungdomslederprisen ud

De to spejderledere, Paw Jensen og Troels Bruun Hansen, fik overrakt årets ungdomslederpris på en lidt anderledes måde.

Det Grønne Område - 31. oktober 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Coronavirus har blandet sig i alt og har forandret meget. Og nu også, hvordan overrækkelsen af årets ungdomslederpris blev uddelt.

Borgmester Sofia Osmani og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Mette Schmidt Olsen, måtte nemlig en tur i skoven for at møde de to spejderledere, som modtager årets hæder.

Spejderne i 1. Lyngby-Lundtofte Gruppe fik torsdag i sidste uge det fine besøg til deres spejdermøde.

Mens de var i fuld gang med et mægtigt byggeprojekt med rafter og indbygget svævebane, kom borgmesteren og udvalgsformanden samt Tine Sørensen fra fritidsforvaltningen forbi i anledning af prisoverrækkelsen.

Kommunalbestyrelsen havde nemlig besluttet at tildele to af gruppens ledere, Paw Jensen og Troels Bruun Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommunes ungdomslederpris. Normalt foregår overrækkelsen om foråret og sammen med andre prisuddelinger, men i år satte coronaen en stopper for det, og forvaltningen måtte således tænke nyt.

De er dem, de er Mette Schmidt Olsen overrakte de to ledere årets lederpris og motiverede kommunens valg ved at referere til spejdernes egne ord:

"Før Troels og Paw startede i vores spejdertrop, var vi et par stykker der havde tanker om at stoppe for at fokusere på andre fritidsaktiviteter, men det tog dem meget kort tid at få ændret vores meninger bare ved at være, som de er. Helt uden at prøve formår de begge altid at holde humøret højt hos alle omkring dem, både voksne og børn, lige meget hvor trætte eller udmattede de er. De har altid de skøreste ideer, der har sparket nyt liv i hele troppen og givet mere gåpåmod til alt fra ulvene til klan og ledere."

En række af spejdergruppens andre ledere var mødt frem til prisoverrækkelsen, og der er stor enighed, om at hædringen med ungdomlederprisen er fuldt fortjent - også at den er givet til dem i fællesskab.

Siden Troels og Paw startede i gruppen, har de med energi og entusiasme påtaget sig i fællesskab at lede både juniorspejdere, spejdere og seniorspejdere - på én gang. Deres glæde ved og troen på spejderarbejdets idé er smittende, og der er, også som et resultat af det miljø, som Paw og Troels har skabt, en ny ungdomsklan og flere unge på vej mod ledergerningen. Ud over det konkrete spejderarbejde, er både Troels og Paw at finde, når rammerne for spejderarbejdet skal på plads. Raftegård, brændeskjul, bålplads og vedligeholdelsesarbejder på huse og hytter bliver der også afsat tid til," siger Søren Gyde Thomsen, KFUM-spejderne, 1. Lyngby-Lundtofte Gruppe.

Efter prisoverrækkelsen udtrykte både Troels Bruun Hansen og Paw Jensen taknemmelighed over at blive indstillet til og at modtage årets pris.