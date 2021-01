Se billedserie Astrid T. Rømer har lige modtaget den prestigefyldte pris Kirstine Meyers Mindelegat. Pressefoto

Prestige-legat til ung Virum-mor med fuld fart på

Astrid T. Rømer er mor, spiller i det lokale symfoniorkester og er travl fysiker. Forskningen giver hende nu det prestigefyldte Kirstine Meyers Mindelegat

Det Grønne Område - 04. januar 2021 kl. 10:10

Astrid T. Rømer er 37 år og mor til tre børn på fire, syv og 10 år. Hun har taget både sin kandidatgrad på Københavns Universitet og er født og opvokset i Gentofte, hvor hun blev student fra Aurehøj Gymnasium, og bor nu i Virum og er violinist i Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester. Nu får hun så også det prestigefyldte Kirstine Meyers Mindelegat for sin forskning på Niels Bohr Instituttet.

Prisen fik hun for få dage siden, og det er Selskabet for Naturlærens Udbredelse, der står for uddelingen. Selskabet beskriver Astrid T. Rømers forskning i en pressemddelelse på denne måde:

"Astrid T. Rømer er uddannet på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, hvor hun altså også i dag arbejder som forsknings-adjunkt i teoretisk faststoffysik. Astrid modtog sin PhD grad i 2015, hvorefter hun har arbejdet både på Niels Bohr Instituttet og Institut Laue-Langevin, Grenoble. Astrids primære forskningsområde er teoretiske studier af magnetiske og superledende egenskaber af fast stoffer. Der findes en voksende klasse af fascinerende 'kvante-materialer' med besynderlige og potentielt meget brugbare egenskaber, som ikke lader sig beskrive via traditionelle simple elektron-modeller," skriver Selskabet for Naturlærens Udbredelse og fortsætter:

"Et af de største forskningsspørgsmål er oprindelsen af høj-temperatur superledning, og hovedformålene med Astrid T. Rømer forskningen er både at forstå dette fænomen, samt at udarbejde en ny kvantitativ beskrivende model med mulighed for at forudsige nye og endnu bedre 'kvante-materialer'."

Fritid med violin Derudover arbejder Astrid T. Rømer meget tæt med eksperimentelle grupper indenfor neutron spredning, og den derigennem opnåede forståelse af magnetiske fluktuationer i diverse nyopdagede 'kvante-materialer'. Hun er sågar selv i laboratoriet indimellem, og "begraver sig gerne i maskinrummet" for at få nye brugbare eksperimentelle data.

"Dette er kendetegnende for Astrid T. Rømer: Et bundsolidt arbejde, hvor man aldrig er ræd for at tage fat, og med en stædig insisteren på at forstå naturen. Sidstnævnte kræver både nytænkning og fordybning, men også mental styrke og vedholdenhed for at komme helt til bunds i de fundamentale forskningsspørgsmål," skriver altså Selskabet for Naturlærens Udbredelse.

Udover sit forskningstalent har Astrid T. Rømer blandt andet travlt med sin familie og dens tre børn, og som violinist i Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester. Derudover giver hun altid gerne en hjælpende hånd med både vejledning og undervisning på Niels Bohr Instituttet, hvor hun er meget værdsat hos de studerende.

Jk