12 frivillige fra Røde Kors Lyngby-Taarbæk hjalp med at få ældre vaccineret i Lyngby Idrætsby. Pressefoto

Presset var stort, da sårbare borgere skulle vaccineres: Så trådte frivillige til

Frivillige fra Røde Kors Lyngby- Taarbæk trådte hurtigt til, da Lyngby-Taarbæk Kommune skulle bruge mandskab til vaccination af sårbare.

Det Grønne Område - 04. marts 2021 kl. 06:40 Kontakt redaktionen

Den danske vaccinationsindsats mod COVID-19 er i fuld gang for borgere, der har brug for praktisk hjælp i hverdagen. For disse borgere kan transporten til og fra de etablerede vaccinationscentre være en stor udfordring.

På den baggrund lagde Lyngby Idrætsby fredag 19. februar lokaler til et pop-up vaccinationscenter, et lokalt tilbud for sårbare borgere over 65 år. Også 24. februar lagde Lyngby Idrætsby lokaler til et vaccinationscenter, og det vil de igen, når borgerne skal vaccineres anden gang 12. og 17. marts.

Hver gang vaccinationerne er løbet af stablen, er det sket med hjælp fra frivillige fra Røde Kors. Der skal bruges mange folk i sådan en situation, og derfor henvendte Lyngby-Taarbæk Kommune sig blandt andet til den lokale Røde Kors-afdeling for at finde mandskab.

Bestræbelserne bar frugt. På under et døgn havde 12 frivillige fra Røde Kors Lyngby-Taarbæks samariterkorps, genbrugsbutik og familienetværk meldt sig for at være med til at sikre, at vaccinationen kørte på skinner.

"Vi vil gerne takke Røde Kors' lokalafdeling for deres store indsats og for, at de kunne træde til med så kort varsel. Det var en fornøjelse at opleve, hvordan de frivillige fra Røde Kors bidrog til den holdånd, der opstod. Der var en fantastisk stemning hele dagen, og det smittede af på borgerne, der følte sig trygge igennem hele forløbet," siger Jeanette Nygård Madsen, sundhedschef i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Et lysende eksempel De frivillige hjalp blandt andet med at tage imod de ældre borgere, anvise dem plads i køen og - som sagt - sørge for, at de hele tiden følte sig trygge. Efter endt vaccination havde de til opgave at observere borgerne i 15 minutter, hvorefter de hjalp dem tilbage til busserne, der sørgede for, at de kom godt hjem igen.

"Vi er sat i verden for at hjælpe andre, så det var naturligt for os at træde til, da kommunen henvendte sig og bad om assistance. Og heldigvis har vi en masse dedikerede frivillige, der er klar til at stille op med kort varsel. Deres indsats er et lysende eksempel på, hvor stor en rolle frivillighed spiller i et lokalsamfund," siger formand i Røde Kors Lyngby-Taarbæk, Tony Lindemann Bøgh.

Jk