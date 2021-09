Se billedserie ?Jeg har været meget fascineret af Peters verden. Stilheden og det at han lever i nuet. Det har jeg prøvet at indfange,? siger Christine Hanberg, der er medinstruktør og og fik ideen til filmen Skyggebarn, der er instrueret af Cille Hannibal. Foto: finalcutforreal.dk/hes-my-brother-press. Morten Larsen

Premiere på ny dokumentarfilm: I skyggen af Peter

Dokumentaren Skyggebarn, der 30. september kan ses på TV2, sætter fokus på 27-årige Christine Hanberg og hendes fremtidige rolle som både søster og værge for sin bror, Peter, der er født døvblind og tilmed har en autismediagnose.

Christine Hanberg har aldrig kendt til andet end at have en bror, der er markant anderledes end andre. Han var tre år, da hun blev født. Og hurtigt blev han hendes bedste legekammerat, som hun kunne pjatte og grine med. Også selvom Peter ikke havde noget sprog. Og intet kunne se. Og intet høre. Peter er nemlig født døvblind. Senere fik han endnu en diagnose - nemlig autisme.

"Jeg har egentlig altid følt mig som en storesøster og altid skullet sætte Peter før mig, men det har jeg ikke været ked af. Det har været de værdisæt, vi har haft i familien. Men det betyder også, at man hurtigt kan komme til at glemme sig selv, fordi hans behov kommer først. Men jeg synes ikke, at mine forældre har glemt mig. De har altid bakket op om alt det, jeg har villet og været der 100 procent for mig. Det har været hårdt, det vil jeg ikke skjule, for man kommer også let til at glemme sig selv," siger Christine, som er opvokset i Sorgenfri, hvor Peter og forældrene stadig bor.

Det Grønne Område taler med Christine på en mobiltelefon fra Norge. Her er hun oppe for at vise dokumentaren Skyggebarn for den norske forening af døvblinde.

Definitionen på et skyggebarn er et barn, der lever i en familie, hvor en af de andre søskende eller en forælder, tager så megen opmærksomhed, at det skygger for barnet.

SKYGGEBARN Peter er født i 25 graviditetsuge. På grund af den meget for tidlige fødsel mistede Peter under kuvøse behandling både syn og hørelse. Peter er i dag 31 år og bor stadig hjemme. Hans behov for hjælp er så specifikke, at det er svært for familien at finde et bosted til ham. Så hvad vil der ske med ham, når forældrene ikke længere selv kan passe på ham - hvem skal så sikre ham et værdigt liv? "Skyggebarn" er instrueret af Cille Hannibal. Medinstruktør og idégrundlag af Christine Hanberg. Filmene havde verdenspremiere på CHP:DOX i år. Vises på TV2 den 30. september kl. 20.40. "Jeg har da været vred på min mor, og da jeg var teenager, var jeg også meget irriteret på hende, fordi der var så meget opmærksomhed på Peter. Men selvom jeg var vred, kunne jeg godt se, at der ikke var andre muligheder. Jeg manglede virkelig søskende eller andre, der forstod min situation," siger hun.

Derfor tog Christines mor kontakt til Hummeltofteskolen, hvor Christine gik, for at høre, om der på skolen måske var en eller flere elever, der havde en søskende med et handicap, så børnene kunne mødes og dele deres erfaringer.

"Men vi fik at vide, at skolen ikke kunne oplyse om det. Det var først, da vi fandt en forening i Norge og begyndte at komme derop på ferie, at vi fik et fælles netværk og mødte nogen, som var i samme situation. Det var virkelig rart. Det var så skønt at have den frihed bare at kunne slappe af og ikke skulle forklare om sine familieforhold," siger hun.

Bidt af film Da Christine var 13 år, fik hun et kamera i fødselsdagsgave af sin far, der er en ivrig amatørfotograf. Og siden da har hun været bidt af at fortælle levende historier. Blandt andet har hun ofte filmet Peter og sin familie.

"Jeg har været meget fascineret af Peters verden. Stilheden og det at han lever i nuet. Det har jeg prøvet at indfange," siger Christine.

Efter gymnasiet arbejdede hun som selvstændig producer og fotograf, og hun har lavet mindre film til reklame og tv.

"Det var et fedt job for mig at være selvstændig, også fordi jeg kunne planlægge min egen tid i forhold til familien, der også havde brug for hjælp," siger hun.

Drømmen var at blive journalist, og i efteråret startede den 27årige kvinde på journalisthøjskolen i Emdrup, hvor hun studerer TV og medietilrettelæggelse.

"Det er megafedt og SÅ sjovt. Og så er det kun 10 minutter fra, hvor mine forældre bor i Sorgenfri. Det er vigtigt, for så kan jeg være der hurtigt, når de har brug for hjælp," siger hun.

Christine mødte ved et tilfælde Cille Hannibal, der har arbejdet som instruktør og tilrettelægger på flere TV-dokumentarer produceret for både biograf, DR og TV2. Og hun var strakt tændt på at fortælle historien om Peter og hans familie.

"Hvad, der først greb mig ved fortællingen, var Peter. Hans verden; hans liv. At være født uden syn og hørelse. Det er vores to stærkeste sanser, og dem jeg beskæftiger mig med, når jeg laver film. Billede og lyd. Jeg får den samme følelse af at tænke på Peters mørke og stille hverdag, som jeg gør, når jeg prøver at forstå uendeligheden.

Men da jeg mødte resten af familien, åbenbarede en anden fortælling sig. Det blev indlysende, at den store historie lå i den kærlighed, Christine udviste ved ønsket om at hjælpe Peter i fremtiden. Blodets bånd," siger Cille Hannibal.

Christine for sin del havde lyst til at fortælle - og dele - historien, fordi der er så mange pårørende, der sidder i den samme situation.

"Jeg håber, at filmen kan hjælpe andre og være med til at starte en diskussion om, hvorvidt vi som pårørende skal stå med det hele. Hvor meget jeg skal gribe. Der er ikke noget tilbud til Peter, efter det sted, hvor han var i Hillerød for seks år siden, lukkede. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er ligevægt mellem samfund og familier, og at vi kan løse det sammen. Som jeg oplever det, har samfundet svigtet, og vi er overladt til os selv," siger Christine, der de seneste seks år har boet på Nørrebro med sin kæreste Daniel, som hun har kendt i syv år.

Det blev indlysende, at den store historie lå i den kærlighed, Christine udviste ved ønsket om at hjælpe Peter i fremtiden. Blodets bånd."



Cille Hannibal, instruktør Cille Hannibal, instruktør "Daniel har været en megastjerne. Vi har talt meget om, at jeg har brug for at være der for Peter, og han har sagt, at vi finder ud af det sammen. Han er jo ikke vokset op med sådan et kæmpe ansvar. Men de er blevet gode venner. Det havde jeg slet ikke forventet. De har deres egne håndtegn sammen, som man også kan se i filmen," siger hun.

Værge - ja eller nej? Christine ønsker desuden at være med til at skabe en debat om søskendes rolle, når forældrene går bort.

"Jeg håber at åbne op for, at mange søskende til handicappede får en snak med deres forældre og eventuelle søskende om forventninger til fremtiden. For på et tidspunkt er forældrene der jo ikke, og så er det den handicappedes søskende, der står tilbage med ansvaret," siger hun.

Christine og hendes forældre har taget snakken. Hvad man også ser i dokumentaren.

"Jeg har stillet dem det spørgsmål. Hvad håber I og hvad jeg regner I med, at jeg gør? Jeg er klar til at påtage mig opgaven, men har været bekymret for, om jeg bare kan være søster og ikke en forælder. Og når tiden kommer, håber jeg, at Peter har et botilbud, hvor jeg har mit liv, og han har sit. Sker det, så glæder jeg mig til at være hans værge, men som det er lige nu, har jeg ikke lyst til at tage den rolle," siger hun. Og fortsætter:

"Jeg er frustreret over, at det kan ske i Danmark, at der ikke er noget system, der griber én, hvis der ikke er noget tilbud, der matcher den handicappede. Der er ikke noget sikkerhedsnet, som vi kan kontakte, og hvor vi kan bede om hjælp. og derfor kan man godt sige, at jeg er Skyggebarnet, men faktisk er vi alle skyggebørn.

Peter lever i skyggen af alt det, der foregår omkring ham. Samtidig er vi en skyggefamilie, der står i skyggen af det samfund, der ikke fungerer," siger hun.

Filmen havde verdenspremiere på CPH:DOX.

På torsdag den 30. september vises den på TV2 i en kortere udgave. Du kan også møde Christine Hanberg i Go Morgen Danmark på torsdag sammen med Monica Lylloff initiativtager til 1millionstemmer.