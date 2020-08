Præsteklummen: Sommerminder

Når solen for alvor bager, og der ikke er en vind der rører sig, kan jeg bare ved at lukke øjnene næsten røre ved min barndoms sommerparadis.

Husets andet billede, der var kun de to, for det var et fattigt hjem, hang i den fine stue, hvor vi ikke kom så meget.

Men skriftordet er det ikke. Så blev jeg voksen og præst, og forstod pludselig, at det er præcis, hvad der siges, hver gang vi døber et lille barn.

Det vigtigste, der er at sige om os, er, at vi hører Gud til. At vi er Guds børn. At vi er elsket og kendt af Gud.