Sognepræst Stephan Wung-Sung de Fønss, Lundtofte Sogn er klar til at undervise de kommende konfirmander.

Præsteklummen: Nu, hvor konfirmand-tiden kommer

Det er den tid på året, hvor konfirmanderne begynder til undervisning inden deres store dag på den anden side af årsskiftet.

Det Grønne Område - 10. oktober 2021 kl. 18:27 Af sognepræst Stephan Wung-Sung de Fønss, Lundtofte Sogn Kontakt redaktionen

Jeg har med glæde set frem til denne uge. Selvom jeg er utrolig glad for mit arbejde som præst på alle tider af året, så er der nu noget særligt ved denne tid. For i denne uge begynder de kommende konfirmander til undervisning.

Selvom jeg er nylig præst i Lundtofte, så er konfirmandundervisning ikke helt ukendt for mig. Derfor er det nu stadig noget særligt, når en ny årgang begynder. Det er sikkert den samme følelse, som lærere oplever, når et nyt skoleår oprinder. Og det er nok nogle af de samme tanker, der løber igennem deres hoveder, som også kører igennem mit: "Har jeg nu helt styr på antallet?" "Kan jeg nu huske alle deres navne?" og "Hvad skal vi lave til undervisningen?"

Antallet løser nok sig selv. Ligesom det sikkert hjælper at få sat ansigter på konfirmanderne, så jeg kan lære deres navne. Men hvad skal vi lave?

Det lader til, at der er lige så mange tilgange til konfirmandundervisning, som der er præster. Nogle improviserer fra gang til gang. Andre har store og forkromede undervisningsplaner, som skal følges til punkt og prikke fra dag ét til konfirmationsdagen oprinder. Mens andre igen ligger et eller andet sted midt imellem.

Jeg tror mest af alt, at jeg er ved at finde min egen tilgang. For hvis der er noget, jeg har lært ved at undervise konfirmander, så er det, at det er sjældent, at undervisningen går helt, som jeg har planlagt og forberedt. Når jeg har udtænkt en aktivitet og inddelt konfirmanderne i grupper, så dukker det beregnede antal ikke op. Hvis jeg vil vise dem noget på YouTube, så har netværket det med at svigte. Nu lyder det som om, at der kun er rent kaos i konfirmationsundervisningen. Det er der slet ikke. Oftest går det som jeg vil i hvert fald på det overordnede plan.

For min pointe er, at konfirmandundervisningen på mange måder er et mikrokosmos og spejling af vores liv og hverdag. Forstået på den måde, at vi mennesker på utallige områder lever, agerer og reagerer i en vekselvirkning med vores medmennesker. Akkurat som vi mennesker på lige så mange områder lever, agerer og reagerer i samspil med vores omgivelser, både de menneskelige og de, der ikke er det.

For selvom man forsøger at lægge en generalplan for livet, eller hvis man improviserer sig igennem det, så bliver det sjældent som forudset, håbet eller ønsket. Men det gør nu ikke noget. For livet ville blive enten mekanisk eller for usikkert, hvis jeg skulle planlægge eller improvisere mig igennem det. Så jeg vælger noget nogenlunde midt imellem for at få det hele med.