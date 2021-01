Send til din ven. X Artiklen: Præsteklummen: Lad 2021 blive året, hvor vi generobrer tiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præsteklummen: Lad 2021 blive året, hvor vi generobrer tiden

Det Grønne Område - 07. januar 2021 kl. 13:00 Af Anne Katrine Berthou Sylvest, Sognepræst, Sorgenfri Kirke Kontakt redaktionen

Januar er så småt begyndt og de fleste af os er kommet mere eller mindre godt igennem jul og nytår - en jul og et nytår der for de fleste af os har været meget anderledes end det plejer.

Og nogle, jeg selv en af dem, har faktisk nydt at der har været en smule mere ro på det den sidste måneds tid - der har været tid til de helt nære relationer, da jeg netop ikke har skullet pleje alle de perifere relationer jeg kun ser op til jul. Dog har jeg lige skullet komme mig over skuffelsen over ikke at kunne gå til juleafslutning og lucia i vuggestuen - man er vel førstegangs forældre.

Men som december langsomt rinder ud, og julelysene slukkes og pilles ned i de små hjem, ja så kan jeg ikke lade være med at tænke på hvad vi tager med videre? Når julen 2020 skal skrives i historiebøgerne, hvad bliver så overskrifterne? Kommer det til at handle om de aflyste julegudstjenester? Om det forhøjede smittetal? Om quicktest og lukkede grænser?

Vil det handle om alt det vi ikke kunne, alt det vi måtte lade være med? Alt det vi gik glip af?

Eller når det hele kommer lidt på afstand, vil vi så også kunne se de små lykkeglimt, som tiden også har været fyldt af?

For nu hvor vi ikke har skullet nå julefrokoster hver weekend, ikke har skulle til klippeklister på skolen, ikke har stået i kulden i vuggestuen og set lucia, ikke har skulle forbi alle børnenes klubber til dårlig gløgg og alt for mange æbleskiver, ja så har vi haft tid - det nok dyrebareste vi har - tid til at være sammen, tid til at spille et spil, se en film, til at snakke i telefon med dem vi ikke har set længe. Tid til gåture i skoven, hvor hver en pind skal samles op og undersøges. Tid til en god bog eller serie.

Og forhåbentlig er det de små lykkeglimt vi allerede nu tager med ind i 2021 og ikke først ser når historiebogen bliver skrevet.

Ja, lad 2021 blive året hvor vi generobrer tiden. Hvor vi giver os tid til gåturen, til at ringe til en vi ikke har snakket med længe, tid til at være sammen uden at skulle nå alt muligt.... Lad 2021 blive året hvor vi bruger tiden til at skabe lykkeglimt - ikke kun for os selv, men også for dem vi møder på vores vej! Hvor vi giver den videre til ikke kun dem som står vores hjerter når, men dem vi ser har brug for vores hjælp.

