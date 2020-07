Sorgenfri Kirke. Foto: Lars Schmidt

Præsteklummen: 'I'm starting with the mann in the mirror'

Det Grønne Område - 05. juli 2020 kl. 10:30 Af Anne Katrine Berthou Sylvest, sognepræst Sorgenfri Kirke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så blev det rigtig sommer - i den forgangne uge har vi fejret sankthans, årets længste dag er gået, og varmen er kommet (forhåbentlig for at blive).

Alt imens sommerens ro falder over landet, ja så raser 'stormene' omkring os og truer med at vælte alt omkuld.

Her i den sidste uges tid er det blevet sat til debat, om vi danskere er hyggeracister, eller om der overhovedet findes racisme herhjemme?

Om man er et dårligt menneske, hvis man ikke vælger at blive hjemme på staycaytion, men drager mod fremmede himmelstrøg?

Og hvad med alle de begivenheder fra fortiden, som ikke lever op til det, vi ved i dag - skal de censureres væk fra historien, fra bybilledet og fra litteraturen?

Og hvordan er det lige med den hekseafbrænding til sankthans? Mange råber højt og prøver at overdøve sidemanden. Ukvemsord flyver til højre og venstre og man bliver let forvirret - hvad er rigtig og hvad er forkert?

Ja, man skal ikke træde mange skridt for langt ud til siden, førend man har trådt i spinaten og får et rap over fingrene.

Og for mange af os kan det hele virke uoverskueligt. Er det ikke bare lettere at sætte sig ud og nyde solen med en kold øl eller en god kop iskaffe?

Hvordan er det lige, vi skal navigere i det hele? Ja, man kunne bruge al sin tid på at undersøge, hvad der er rigtigt og forkert - lyttet til alle parter, læse al den nyeste forskning og så først derefter tage en velovervejet beslutning.

Men som vi mennesker er flest, ja, så har de færreste af os nok tid til det. Men måske behøver vi heller ikke vide alt for at kunne navigere rundt i det hele:

"I'm starting with the mann in the mirror". Således sang Micheal Jackson i slut-80'erne, og det er måske endnu mere relevant i dag end dengang.

For hvis vi alle begyndte med at kigge tilbage og sige: "Gjorde jeg det bedste, jeg kunne - var jeg den bedste version af mig selv over for de mennesker, jeg mødte?" Ja så tror jeg, vi kan komme langt her i sommervarmen.

Svaret vil ikke være det samme for os alle - nogle gjorde lidt, men alt hvad de kunne, andre gjorde meget men slet ikke nok - vi er alle givet forskellige evner, forskellige talenter, og det er vores opgave at sætte dem i spil. Sætte dem i spil sammen med verden omkring os og i respekt for dem, vi møder på vores vej!

Hvis vi alle tænkte os om en ekstra gang, før end vi handler, ja, så tror jeg vi kan komme langt.