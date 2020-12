Send til din ven. X Artiklen: Præsteklummen: Hvad sker der med juleevangeliet, når tiden byder på MeToo og covid-19? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præsteklummen: Hvad sker der med juleevangeliet, når tiden byder på MeToo og covid-19?

Det Grønne Område - 06. december 2020 kl. 06:00 Af Gabrielle Togsverd-Nilausen, konstitueret sognepræst i Taarbæk Kirke Kontakt redaktionen

Det forventes ofte af præster, at de kan prædike ind i en nutidig kontekst, men hvad sker der mon med juleevangeliet, når tiden byder på både #metoo og covid-19?

Som de fleste nok har hørt, så sender Gud Fader sin Hellige Ånd over Maria.

Her er hverken en forudgående date eller et samtykke, jomfruen er pludselig med barn.

Aldersforskellen men også det ulige magtforhold er slående, den almægtige Gud, fra evighedernes evighed over for den unge, fattige jomfru, det må da siges at være noget, der kan sætte sindene i kog.

Josef tog det gudskelov pænt med kombinationen mor, Helligånd, bonusfar og søn. Han var åbenbart en meget moderne mand.

Turen fra Nazaret til Betlehem var klimavenlig, idet den foregik på et æsel.

Det ville dog være rart at vide, at æslet ikke led overlast undervejs på den lange rejse. Det var trods alt en tur på 156,4 km ifølge google.

I Betlehem var der ikke plads i herberget - hvor uheldig har man lov til at være?

Den unge familie blev dog til alt held installeret i en stald, hvor Maria kunne føde sin søn. Om Josef hjalp til undervejs, melder evangeliet ikke noget om.

De første besøgende var nogle hyrder. Man må formode, at de kun var et par stykker, så de i dag ville kunne overholde forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Dernæst kom de vise mænd fra Østerland. De medbragte guld, røgelse og myrra til den nyfødte.

I dag ville vi højst sandsynligt foretrække håndsprit, bleer og nogle lækre økologiske madvarer, hvis de vise mænd da overhovedet ville have mulighed for at rejse rundt på den måde.

Ja, det var næppe sådan, man tænkte at sætte det kristne budskab ind i en nutidig kontekst, for så må hele historien skrives om, og det går altså ikke.

Men Jesu fødsel bliver aldrig uaktuel, for vi havde brug for og har stadig brug for Jesus, for at kunne få del i det evige liv.

Med Jesu fødsel fik vi et håb, som vi både kan leve og dø på. Han gav os lys i mørket og viste os vejen.

Og som tiderne er nu, har vi også brug for lys i mørket. Vi har brug for håbet om, at verden bliver 'normal' igen, at vi kan ses med folk på kryds og tværs, at vi kan trykke hænder og kramme hinanden og ikke mindst, at vi kan forsamles uden frygt for at blive smittet med covid-19.

Julen bliver nok anderledes i år for de flestes vedkommende, og kirkerne bliver ikke fyldt op på samme måde, som de plejer.

Men selvom det hele er anderledes lige nu, så vil juleevangeliet blive læst op, og forhåbentligt vil julefreden også sænke sig over hele landet.