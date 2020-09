Præsteklummen: Hun er sådan én!

Hun er også sådan én! Ved I, hvad han gjorde! Det er så hurtigt at fælde en dom og have en mening om andre.

Hun frygtede de andres dom. Det er så nemt at være forkert. Der skal kun et blik, en tanke til, så er man havnet på den forkerte side. De domme, der fældes ved et hurtigt blik, er svære at omstøde, vi har sat hinanden i bås.