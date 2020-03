Præsteklummen: "Fastelavn er en slatten fest!"

Det faldt mig noget for brystet, men nu er jeg jo også opvokset i Dragør, hvor fastelavn altid har været en stor fest. Her slår voksne nemlig stadig katten af tønden, men til hest, og det er både flot og festligt.

At fasten er religiøst begrundet kendes fra mange religioner. Faste er en form for askese, der fungerer som forberedelse til deltagelse i særligt betydningsfulde religiøse fester.

I jødedommen faster man op til Jom Kippur, og i Islam har man Ramadan. Både katolikker og de ortodokse kristne holder stadig fast i fasten. Det er kun inden for protestantismen, at vi har forladt denne skik.

Fastelavn er en gammel fest, der markerede indgangen til 40 dages faste, der varede indtil påske. De 40 dage skulle minde os om Jesu 40 dage i ørkenen, hvor han blev fristet af djævelen. lanen var, at Jesus skulle falde for fristelsen til at tro, at rigdom og magt er det væsentlige i livet og det eneste saliggørende. Men som bekendt faldt Jesus ikke for fristelsen.