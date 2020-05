Send til din ven. X Artiklen: Præsteklummen: Altid og aldrig det samme igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præsteklummen: Altid og aldrig det samme igen

Det Grønne Område - 10. maj 2020 kl. 08:00 Af Lisa Tikkanen Pagh, sogne og undervisningspræst, Christianskirken Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verden bliver aldrig den samme igen, fordi vi har fået øjnene op for hvad der betyder noget. Sådan lyder det håbefuldt fra flere kanter og som ansat i håbsbranchen, vil jeg inderligt gerne håbe med.

Vi har opdaget, helt kontant, at verden hænger sammen og vi er afhængige af hinanden. Hvad der sker på et wet-market i Wuhan, kan få delfiner tilbage i Venedigs kanaler. Det bringer håb om større menneskelighed i en pengestyret verden.

Folk spår, at vores forbrugsvaner vil ændre sig, fordi vi har lært, vi godt kan leve uden at komme i storcenteret. Vi vil få en ny klimadagsorden, fordi det med delfinerne og den rene luft alligevel er ret fedt. Værdien af fællesskabet er blevet tydelig og vil betyde en ny opblomstring af dansk kulturliv, siges der håbefuldt.

Selvom Jeg inderligt gerne ville drømme med på visionerne om en ny og bedre verden efter Corona-krisen, så har håb brug for noget at hænge fast i, et anker, der gør at det ikke bliver utopi.

Forskere på Københavns universitet har brugt tiden til at lave et stykke grundforskning på vores psykologis betydning for håndtering af krisesituationer. Det viser sig at folk med høj empati og mange nære relationer, hellere accepterer begrænsninger i deres personlige frihed til gavn for fællesskabet end folk med lavere grader af empati.

Kort sagt: Folk der er hensynsfulde, tager hensyn. Også under kriser. Folk der er mere egoistiske og konkurrenceprægede har sværere ved at acceptere begrænsninger, og tager færre hensyn. Der er simpelthen ikke noget der tyder på, at kriser får os til at blive bedre mennesker.

Vores nabolande har oplevet en stigende efterspørgsel efter Bibler og Koraner. Herhjemme er alt som det plejer at være. Vi har en høj grad af tillid til vores regering og stat. Vi følger deres anvisninger og har øjensynligt ikke større behov for at vende os mod Gud i vores sårbarhed end vi altid, eller aldrig, har haft.

Vores liv har altid kunnet ændre sig radikalt fra det ene øjeblik til det andet. Lige nu erfarer mange livets omskiftelighed samtidig. Men det er stadig det enkelte menneske der rammes. Det er den enkelte 9. klasses elev der må se sin afgangseksamen blive aflyst. Det er den enkelte konfirmand der må se den fest han har glædet sig til blive udskudt. Det er den enkelte, der ser sin virksomhed gå konkurs.

Håbets anker er for mig derfor ikke fæstnet i at verden for altid vi forandre sig, men derimod i at den ikke gør. Vi er dem vi er. Hverken værre eller bedre end vi altid har været. Danmark er et trygt og dejligt land, vi har fællessang, levende fællesskaber og hjælpsomme naboer. Gud møder os i fortvivlelsen som nyt liv og størst af alt er kærligheden. Der er ikke noget nyt under solen. Heldigvis. Utopi er det at håbe på at grådighed og egoisme er fortid efter Corona. Det må vi kæmpe med hver dag, både før, under og efter Corona-krisen forhåbentligt snart er overstået.