Positiv nyhed fra Trongården IF midt i coronanedlukningen

Således kan Trongårdens IF glæde sig over en donation til indkøb af en indendørs springmadras.

Som i de fleste andre sportsklubber er den normale træning i Trongårdens IF sat i bero, men der er små lys i mørket.

Klubbens ungdomsafdeling har længe ønsket mulighed for også i vintersæsonen at kunne træne højdespring, trespring og længdespring. Det bliver nu muligt via Nordea-Fonden, der har støttet med 29.000 kroner til indkøb af en speciel indendørs springmadras.

Direktør Mohammad Ayad Kadim fra Nordea Lyngby lagde forrige fredag vejen forbi klubbens anlæg på Lyngby Stadion med en check på 29.000 kr. Den nye madras er allerede på vej og kan tages i brug, hvis der i løbet af foråret bliver givet grønt lys for at træne indendørs i Lyngby Idrætsby.

En anden nyhed er, at klubben midt i coronapausen har ansat en trænerkapacitet i form af Jens Windfeld, der blandt andet skal træne klubbens talentfulde atleter i spring, hvorfor Nordea-fondens tilskud til en springmadras til højde-, længde- og trespring kommer på det helt rigtige tidspunkt.