Politisk vilje til at få styr på trafikalt rod: Sådan vil man løse problemerne

Trafikken i det vestlige Lyngby er under voldsomt pres, og borgerne føler sig kørt rundt i systemet. Derfor opretter vejmyndigheden, kommunen, en fælles borgertelefon.

Det Grønne Område - 26. november 2020

Trafikpropper. Uklar skiltning. Busser, der kører forkert. Lang kø og ventetid. Ærgrelser. Det er, hvad man som trafikant i området ved viadukten ved Lyngby Station for tiden må slås med.

Efter Konservatives mening ligger det ud over de gener, man må forvente, når - som de siger - "gammeldags jernbanespor skal lægges tværs igennem en levende by".

Borgerne skal have et sted at henvende sig, mener man hos K, og derfor vil partiet have etableret en kommunal kontaktperson, så der kun er én adgang til borgerhendelser om letbanen og forsyningsarbejder.

Som det er i dag, kostes borgerne rundt mellem letbaneselskabet, forsyningen, kommunen og diverse entreprenører. Det skal der laves om på.

Derfor holdt Teknik- og Miljøudvalget ekstraordinært møde i torsdags med kun ét punkt på dagsordenen: Trafikken i det vestlige Lyngby omkring Buddingevej, Engelsborgvej og Chr. X's Allé.

Politikerne blev her enige om at bede forvaltningen - netop fordi kommunen er vejmyndighed - etablere en stilling om kommunal kontaktperson med direkte telefonnumer og emailadresse, så borgerne kun har ét sted at henvende sig med deres spørgsmål om letbanen og øvrige gravearbejder.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede desuden, at man nu vil gå i dialog med Hovedstadens Letbane om at sikre en mere smidig afvikling af trafikken under opførelsen af letbanen.

Helt uholdbart "Det her er helt uholdbart. Inden letbanearbejdet startede, var vi bekymrede for kommunikationen til borgerne. Og vores bekymringer er blevet til virkelighed. Der er mange ledningsejere i dette projekt, og koordinationen er ikke på plads," siger Dorthe la Cour, konservativt medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Partifællen Karsten Andersen, som også er medlem af udvalget og som bor ganske tæt på viadukten, følger i første række med i udfordringerne.

"Som medlem af Teknik- og Miljøudvalget har jeg påpeget, at trafiksikkerheden ikke er i top, og at jeg ikke kan se en tilfredsstillende trafikafvikling i Lyngby Vest for mig. Udefrakommende morgen- og eftermiddagsmyldretidstrafik bør slet ikke foregå her, men i stedet ske via omfarts- og motorveje," mener han.

Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget og konservative gruppeformand, Richard Sandbæk, forklarer, at det er kommunen, der er vejmyndighed, og dermed har ansvaret for trafikløsningerne.

"Vi må sikre, at der godkendes trafikløsninger, der med lidt tid til tilvænning og tilpasning virker i praksis. Vi kan ikke fjerne ulemperne, men begrænse kaos og først og fremmest sikre trafiksikkerheden. Vi må også sikre, at der sker den nødvendige koordinering mellem ledningsejerne og entreprenørerne," understreger han.

Løsninger - ikke pege fingre Sigurd Agersnap (SF) er formand for Teknik- og Miljøudvalget. Han synes forslaget om kun én borgerindgang er rigtig godt, fortæller han til Det Grønne Område:

"Det vil uanset hvad skabe mere trængsel på vejene, når viadukten er lukket for trafik, men det har ikke været godt nok den seneste tid. Selv om der er mange forskellige ledningsejere og entreprenører, så har kommunen også et ansvar, og både skiltningen, koordinationen og forberedelsen af arbejderne skal forbedres," fastslår han:

"Det her handler om at finde løsninger - ikke pege fingre. Mange borgere skriver til os politikere og forvaltningen med forslag. Et af de rigtigt gode forslag har været en fælles indgang, hvor man som borger kan henvende sig med klager eller forslag, så man ikke bliver sendt rundt i systemet mellem entreprenører, ledningsejere og kommune. Det tager vi nu til os og prøver at oprette sådan en fælles kontakt-telefon," siger han - og slutter:

"Der vil være gener ved store infrastrukturprojekter som letbanen. Det kommer vi ikke uden om, men man skal huske, at uden en opgradering af den offentlige transport på strækningen rundt om København, så ser vi ind i en fremtid med helt tilsandede veje. Der kommer stadig flere og flere biler på vejene omkring København, så selv om byggeriet er irriterende nu, så er det en helt nødvendig opgradering af den kollektive transport."

