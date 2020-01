Artiklen: Politisk ærgrelse over helt nyt projekt for Sorgenfri Torv

Processen omkring Sorgenfri Torv er ikke helt til ende. Alligevel har ejerkredsen bag torvet fremsendt et nyt forslag til kommunen. Simon Pihl Sørensen er ikke begejstret. "Jeg synes ærlig talt, at det virker meget vanskeligt, at vi slås hele tiden og skal diskutere i to yderpoler om noget, der ikke vil kunne lade sig gøre," siger han.

Kommunalbestyrelsen har endnu ikke godkendt et scenarie for fremtidens Sorgenfri Torv. Alligevel har ejerne af torvet sendt et omfattende forslag frem til kommunen.

Et forslag, som indtil videre har fået Facebook til at koge. Og et forslag, som efter alle solemærket at dømme ikke kommer til at se dagens lys. For det har ikke gang på jord, mener formanden for Byplanudvalget, viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S).

Kernen i det nye forslag er to massive boligblokke i, hvad der lader til at være fire til seks etager. Blokkene placeres på både Nord- og Sydtorvet ud mod jernbanen. Der skal desuden være butikker både nord og syd for Hummeltoftevej, og på Nordtorvet er det planen, at der skal være et minikulturhus, lige som der både skal være restaurant og bager på Sydtorvet - sammen med Irma og Netto.

"Jeg ser ikke, at tiden er til det forslag, som er kommet frem nu," siger Simon Pihl Sørensen til Det Grønne Område:

"Nu har man arbejdet længe med noget, som på en eller anden måde skulle ende i det store, lokale kompromis. Der har været nedsat arbejdsgrupper, som har fundet frem til tre scenarier. Byplanudvalget har valgt at gå videre med et af dem. Her har vi vægtet alle mulige hensyn op mod hinanden på grundlag af mange, mange års debat. På den ene side har vi sikret, at vi tager højde for indvendingerne, og på den anden side sikrer vi et stærkt handelsliv," siger han:

"Yderpunkterne i det her er ikke gangbare: Uanset, om man gerne vil bevare Nordtorvet, vil det ødelægge det lokale fællesskab, for folk handler ikke i de udvalgsvarebutikker. Omvendt er det heller ikke en mulighed – slet ikke politisk - at starte forfra på noget igen," fastslår han.