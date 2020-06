Da Lyngby Storcenter blev bygget, havde Lyngby-Taarbæk Kommune en stadsarkitekt, og alligevel skabte byggeriet stor debat, siger Sofia Osmani, som ikke mener, at stillingen skal genoprettes. Arkivfoto

Politikerne vil ikke - men: En stadsarkitekt kan styre den arkitektoniske kvalitet

Et stærkt fagligt kort på hånden i byudviklingen er en stadsartitekt, lyder det fra Akademisk Arkitektforening, men Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen.

Det Grønne Område - 22. juni 2020 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen

I en lokalplan kan den arkitektoniske kvalitet ikke styres, for der vil altid være et tolkningsrum, og dem, der bygger vil udfordre lokalplan og bede om mere. Og her er det en fordel at have en stadsarkitekt, lyder det fra projektleder i Akademisk Arkitektforening, Katrine Østergaard Bang.

Og er der én ting, der kan antænde en diskussion på Det Grønne Områdes Facebook-side (og som ikke handler letbanen), er det arkitektonisk kvaliutet og byudvikling.

Derfor blev borgmester Sofia Osmani (K) og viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S), om det var en idé, at Lyngby-Taarbæk Kommune fik en stadsarkitekt, når nu det er et emne, der optager kommunens borgere, og man nu har vedtaget Byudvikling i Balance, som styrer i en noget anden retning end Grønt Lys, som har stået for otte år med fokus på vækst.

Det korte svar fra de to politikere er dog et klart nej.

En vægtig stemme

Katrine Østergaard Bang fra Akademisk Arkitektforening forklarer, hvorfor det ikke nødvendigvis er nok med lokalplaner og en kommuneplan.

"Du kan ikke styre arkitektonisk kvalitet med en lokalplan. Du kan ikke skrive dig til, at der kommer den kvalitet i arkitekturen, som man gerne vil have. Der vil altid være et tolkningsrum i sådanne planer. Dem, der bygger, vil udfordre og bede om mere. De fleste developere ønsker at udnytte grunden mest muligt og tolker i øvrigt lokalplanens bestemmelser ud fra egne interesser. Der kan en stadsarkitekt lave en faglig vurdering. Der er stadsarkitekten et stærkt kort, fordi de er i direkte kontakt med politikerne og kan kvalificere projekterne, for i sidste ende er det politikerne, der skal træffe beslutningen," siger hun og vurderer også, at en stadsarkitekt taler med større autoritet.

"Der er typisk mere respekt om en stadsarkitekt eller et eksternt råd. Stadsarkitekten vil have højere rang end en arkitekt, som er ansat i en planafdeling. Stadsarkitekten har en mere vægtig stemme i forhold til politikerne," siger hun og fortæller, at der også er kommet et krav fra borgere om at styre byudviklingen.

"Der er mange steder også kommet et stigende pres fra borgerne i forhold til udviklingen. Det handler derfor for eksempel om at få skabt forståelse blandt politikere om, hvorfor det er vigtigt, at man ikke bare smadrer byens kvalitet for hurtige penge i kommunekassen, men at det måske er bedre at tænke mere langsigtet og vente på det rigtige projekt. Kommuner er typisk meget sektoropdelt, men byudvikling kræver, at man ser mere på tværs. Det kan en stadsarkitekt," siger hun.

Gennemslagskraft, men Sofia Osmani peger på, at en stadsarkitekts typiske arbejdsområder er rådgivning af forvaltning og udvalg og dialog med projektudviklere, bygherrer og borgere for at sikre kvalitet i byggeriet og i omgivelserne. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog allerede 23 arkitekter ansat, som arbejder med lignende opgaver.

"Værdien af rollen som stadsarkitekt vil derfor være at finde i den organisatoriske indplacering snarere end i de konkrete arbejdsområder. Vores arkitekter er ansat i de relevante fagcentre - særligt på byplanområdet. En stadsarkitekt vil typisk være placeret direkte under referencedirektøren eller med egen direktørstatus. Det kan naturligvis have betydning for gennemslagskraften, men det kan også fratage de øvrige arkitekter ansvar og motivation," siger borgmesteren og giver sin vurdering af, hvilke fordele det vil give kommunen at ansætte en stadsarkitekt.

"En stadsarkitekt vil kunne skabe sammenhæng og koordinering mellem de mange projekter i en kommune, samt kvalificere det politiske beslutningsgrundlag med udgangspunkt i de politiske visioner - forudsat at stadsarkitekten formår at læse de politiske signaler og omsætte dem til konkrete ideer," siger hun.

Privatpraktiserende Men Sofia Osmani ser dog overvejende ulemper ved en sådan ansættelse.

"Risikoen ved en stadsarkitekt kan være, at stadsarkitekten udvikler sig til en privatpraktiserende enhed, der ud fra egen faglighed og præferencer tager patent på de rigtige løsninger og dermed også vanskeliggør de folkevalgtes mulighed for at agere og træffe beslutninger i dialog med borgerne. Arkitektur er jo delvist en smagssag, og arkitekter vil typisk løse den samme udfordring på forskellige måder. Og holdningerne til de konkrete løsning, vil der sjældent være enighed om," siger hun og påpeger, at da kommunen havde en stadsarkitekt, blev der også bygget, så det skabte debat.

FAKTA Hvad er en stadsarkitekt

En stadsarkitekt rådgiver kommunens politikere og forvaltninger om byudvikling, planlægning og arkitektur.

Stadsarkitekter findes i dag primært i storbykommunerne som København, Frederiksberg og Aarhus, men enkelte omegns- og provinsbykommuner har også ansat en stadsarkitekt, fx Rødovre, Gladsaxe og Kolding. Syv danske kommuner har en stadsarkitekt.

Tidligere havde flere kommuner en stadsarkitekt, men de er blevet udfaset.

I kommuner og byer landet over presser befolkningen på for at få en stadsarkitekt, og flere steder stilles forslag til at ansætte en stadsarkitekt. Det kan også være et eksternt arkitekturråd, som kan give politikerne en uvildig faglig vurdering.

Kilde: Akademisk Arkitektforening "Ser vi på større byggerier, der blev gennemført, mens vi havde en stadsarkitekt, kan nævnes Lyngby Storcenter og BRF. Også de byggerier afstedkom i sin tid stor folkelig debat. Præcis som Kulturhuset og Kanalvejsbyggeriet har gjort det sidenhen. Debatten og holdningerne er der således, uafhængigt af en stadsarkitekt - og sådan skal det være," siger hun.

Rædselsfulde bygninger Simon Pihl Sørensen peger også på, at en stadsarkitekt ikke nødvendigvis får alle til at klappe i hænderne over den arkitektoniske kvalitet.

Rædselsfulde bygninger "Det afgørende er ikke titlen, men det faglige. Nogle af de mest rædselsfulde bygninger, vi har i byen - for eksempel Lyngby Storcenter, som vel ikke er en arkitektonsik perle for nu at udtrykke det diplomatisk - er faktisk de mest rædselsfulde, og de er bygget i en tid, hvor vi havde en stadsarkitekt," påpeger han og nævner også Firskovvej, den gamle politistation og Hotel Lyngby som eksempler.

"Omvendt har vi aldrig hevet så mange priser hjem til arkitektur som i de år, hvor vi ikke har haft en stadsarkitekt - og Danmarks yngste fredede bygning. Jeg tror mere på, at vi skal gå efter det ypperste - med fx et hold af rådgivere. Som når vi fx skal have på visionsplanen for Lyngby Centrum. Vi skal ikke gå efter titler - og sorry to say kan vi ikke tiltrække det ypperste til en kommunal stilling på det område. Men arkitektur må for min skyld godt fylde meget mere. Men det kræver også mod politisk. Man skal turde stille krav," siger han.

Truede politikere Lyngby-Taarbæk Kommune havde tidligere en stadsarkitekt. Men omkring 1990 besluttede kommunalbestyrelse at nedlægge stadsingeniør-, stadsarkitekt- og stadsgartnerstillingen til fordel for en samlende forvaltningschefstilling som Teknisk Direktør.

Stillingen som teknisk direktør blev nedlagt i 2012 til fordel for stillingsbetegnelsen referencedirektør. Det blev gennemført i forbindelse med nedlæggelse af samtlige forvaltninger til fordel for den centerstruktur, man har i dag, oplyser forvaltningen til Det Grønne Område.

Katrine Østergaard Bang fortæller, at kommuner har afskaffet stadsarkitekten, fordi stillingen vurderes som overflødig. Og fordi politikerne kan føle sig truet.

"Fra politisk hold kan der være modstand, fordi det er en meget synlig rolle, især for en embedsmand, og det udfordrer deres egen magtposition. Det er ofte fagpersoner med en stærk holdning til arkitektur, som bliver tiltrukket af jobbet som stadsarkitekt. En stadsarkitekts primære rolle er dog at rådgive politikerne og hjælpe dem med at omsætte deres visioner til virkelighed," siger hun.