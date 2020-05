Politikerne stoppede sagen: Træfældningen ved Lundtoftegårdsvej bremset

"Sagen skulle have været forelagt Byplanudvalget, der tager sig af lokalplaner og dispensationer. Det her er en løftet pegefinger over for forvaltningen," siger Simon Pihl Sørensen (Soc.), der er formand for udvalget. Han anerkender, at kommunen har haft fuldmagt til dispensationerne fra de nærmeste grundejere, men at det ikke rækker i denne sag.