18 ud af kommunalbestyrelsens i alt 21 medlemmer ville i dag stemme for et udbud og salg af Lyngby Stadion. Men de afventer, hvad Ankestyrelsen siger til sagen.

Politikerne om Lyngby Stadion:"Kravene fra DBU er helt hen i vejret"

Mens vi venter på Ankestyrelsen: Et udbud af Lyngby Stadion kan stadig samle et massivt flertal i kommunalbestyrelsen. Sagen er omkring Ankestyrelsen, fordi politikerne vil være

Det er kun en minimal procentdel af politikerne i kommunalbestyrelsen, som er imod, at Lyngby Stadion sendes i udbud.

Et udbud, der skal sikre, at kommunens stadion kommer på nye hænder, som vil udbygge det, så det kan leve op til de mange krav, DBU stiller. Et udbud, som samtidig skal sikre, at der bygges studieboliger på stadions område.

Enhedslisten er helt entydeligt imod. Venstre er yderst skeptiske, og den nye løsgænger, Henriette Breum, har ikke tid til at fortælle om sin holdning.

De øvrige partier - som tæller 18 af kommunalbestyrelsens i alt 21 mandater - går ind for et udbud. Som det ser ud lige nu.

Sagen har i flere måneder nu ligget til udtalelse hos Ankestyrelsen, fordi man i kommunalbestyrelsen vil være sikre på, at man beslutter sig på et rigtigt grundlag.

I Lyngby Boldklub er man noget så utålmodige. Man føler sig handlingslammede. Man ved ikke, om man er købt eller solgt som klub.

Vender Ankestyrelsen tommelen nedad for et udbud, betyder det, at kommunen fortsat vil stå som ejer. Og kommunen har ikke råd til at poste de ufatteligt mange millioner af kroner i Lyngby Stadion, så det vil kunne leve op til de stigende krav fra Dansk Boldspil Union.

Det vil så betyde, at kommunen står uden et superligastadion om måske allerede ét år. Det vil så betyde, at Lyngby Boldklub formentlig igen må lede efter nye ejere. Og hvem vil købe en klub, som ikke har et stadion, hvor der kan spilles superligafodbold? Så enten må klubben skrue ned for sine ambitioner, hvis stadion ikke kommer i udbud. Eller spille sine kampe i en anden kommune: Furesø, København eller Brøndby, som er de kommuner, der huset superligastadions på Sjælland.

Et udbud vil således vække stor glæde i boldklubben og hos dens tilhængere. Omvendt vil et udbud vække ramaskrig for naboerne til stadion, som mener, at der er trafik og larm nok i området i forvejen.

DBU-krav helt hen i vejret

Gruppeformand for Konservative, Richard Sandbæk, fortæller, at hans parti går ind for at sende stadion i udbud:

"Det er så absolut en god idé. Vi ønsker at sælge, fordi et superligastadion ikke er en kommunal kerneopgave. For mig som konservativ politiker er det vigtigt at sikre, at vi bruger vores ressourcer på de kerneydelser, vi skal levere til borgerne. Et superligastadion kan andre end kommunen fint tage sig af. Ved et salg er det så afgørende, at vi får den bedste pris uanset, hvem der er køber. Det er mit ansvar over for kommunens borgere, og så er det i øvrigt også et lovmæssigt krav," siger han.

På spørgsmålet, om Konservartive mener, at kommunen har råd til de investeringer, der venter på Lyngby Stadion, svarer han:

"Overordnet mener jeg, at DBU's krav til diverse fodboldstadions er - for at sige det mildt - helt hen i vejret. Det virker på mig, som om DBU måske har bagtanker om at reducere antallet af superligaklubber, eller måske lever DBU i en helt anden verden og tror, at vi er i Italien, England eller Spanien, hvor der er masser af rige fodboldklubber og masser af tilskuere til at fylde et stadion. Enhver investering, der foretages alene af hensyn til afvikling af superligakampe, vil jo til enhver tid skulle betales af Lyngby Boldklub selv. Enten ved en forhøjet husleje eller ved, at boldklubben selv foretager investeringen. Også i det lys er et frasalg en bedre løsning."

En god idé med udbud

Den socialdemokratiske gruppeformand, Simon Pihl Sørensen, siger om et eventuelt udbud af Lyngby Stadion:

"Det er en god idé at sende stadion i udbud. For kommunen, fordi vi ikke kan følge med de stigende krav, og vil på den måde spare driftsudgifter og anlægsudgifter. For fodbolden, fordi den kan få ordentlige rammer," siger han og forklarer, at han ikke har det godt med, at man i Lyngby Boldklub føler sig i klemme, fordi sagen må omkring Ankestyrelsen.

Hos SF siger gruppeformand Sigurd Agersnap:

"I SF er vi tilhængere af, at kommune sælger Lyngby Stadion. Ingen er tjent med den nuværende konstruktion, hverken boldklubben eller kommunen, og jeg mener grundlæggende ikke, at det bør være en kommunal opgave at vedligeholde et stadion, som alene bruges til at spille professionel fodbold," siger han:

"Jeg kan ikke se for mig, at kommunen skulle finde penge at poste i stadion indenfor de næste år. Vi har mange slidte børnehaver og skoler som står først for."

Hos Radikale går man også ind for et udbud, men som Konservative er man ikke meget for DBU's krav," forklarer gruppeformand Gitte Kjær-Westermann:

"Vi synes, det er en god idé at sende stadion i udbud, fordi vi ikke ser det som en kerneopgave for kommunen at drive superligastadion. Vi har ikke råd til de investeringer, der skal gøres på stadion frem mod år 2028. Og - igen: Man er nødt til at spørge, om det overhovedet er vores opgave," siger hun:

"Vi synes også, at DBU stiller stadigt mere urimelige krav, og det presser boldklubben, men det er svært for os at gøre noget ved kommunalt. Det, klubben kunne gøre, var at tage problematikken op med DBU."

Støj og trafik

Umiddelbart ser det ikke ud til, at man får Venstre til at sige ja til et udbud.

"Venstre er meget skeptiske i forhold til de planer, der ligger nu, og det giver altid god mening inden et eventuelt udbud at få sagen vurderet af tilsynet, så vi ved, om det er ok, hvad et flertal måtte beslutte," forklarer Venstres medlem af kommunalbestyrelsen, Søren P. Rasmussen:

"Vi var imod den nuværende placering af stadion så tæt på et villaområde. Det giver problemer med støj, trafikafvikling og højrisikokampe med masser af politi. Derfor ønskede vi en anden placering væk fra villaområdet, så der både kunne spilles fodbold og tages hensyn til naboerne til stadion. Det var der desvære ikke flertal for," siger han:

"Superligadelen af Lyngby Boldklub er en privat virksomhed, som kommunen hverken kan eller må støtte økonomisk. For at de kan afvikle deres kampe, betaler de en leje for Lyngby Stadion, og hvis der er brug for investeringer for at leve op til de krav, der er, vil det afspejle sig i lejen, så kommunen ikke taber penge på det, og dermed vil Lyngby Boldklub dække de investeringer, der kræves gennem deres lejebetaling."

Sammenblanding

Det er sammenblandingen mellem studieboliger og renovering af stadion, som får Enhedslistens Henrik Bang til at stille sig på bagbenene over for et udbud af stadion.

"Problemet med sammenblandingen mellem ungdomsboliger og renovering af stadion er flere. Først og fremmest ligger stadion på kommunens største idrætsområde - et område der efter vores mening skal forbeholdes til idræt og idrætsrelaterede aktiviteter. Ungdomsboliger, der opføres med den hensigt at kunne finansiere renovering af stadion, kræver en række afledte trafikinvesteringer, som er ganske voldsomme og vil påvirke den daglige færdsel i hele området. Udgifterne hertil vil være kommunens og skal fratrækkes et eventuelt overskud ved salget," siger Henrik Bang:

"Vi synes, at kommunen skulle udarbejde en plan B, hvor man konkret ser på renovering uden ungdomsboliger. På kommunalbestyrelsens møde torsdag den 5. marts løste man den første udfordring omkring storskærme på en ok måde. Men det var lidt ad hoc. En samlet plan, der lever op til DBU's krav, vil være at foretrække."