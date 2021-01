Se billedserie Den japanske pileurt er fundet på omfartsvejen ved broen over Vintappervej. Foto: Frank S. Pedersen

Politikerne: Hellere plantegift end kø på omfartsvejen

Flertal i kommunalbestyrelsen besluttede at bryde princippet om ikke at bruge pesticider i kommunens ukrudtsbekæmpelse

30. januar 2021 Af Frank S. Pedersen

Planten japansk pileurt vokser vildt på Lyngby Omfartsvej, ovenpå og nær broen over Vintappervej. Det er noget skidt, for planten kan ødelægge brokonstruktionen, så væk med den. Det er alle enige om, uenigheden kommer, når spørgsmålet er 'hvordan'.

Politikerne i kommunalbestyrelsen kunne vælge imellem at bruge 1,650 millioner kroner på mekanisk at fjerne og holde den invasive og åbenbart meget insisterende plante nede. Det kræver en indsats igennem syv-ni år med cirka 125 tilsyn, vurderer forvaltningen. For at udføre det primære bekæmpelsesarbejde fordres omfartsvejen afspærret med betonelementer til et spor i retning mod nord i minimum en uge

Den anden mulighed er, for 150.000 kroner, at sprøjte planterne med pesticider som round up. Forvaltningen skriver i sagsfremstillingen, at det primære bekæmpelsesarbejde består i at sprøjte med glyfosat et par gange om året i op til fem år. Sprøjtninger kan udføres med en midlertidig afspærring med kegler i tidsrummet 07-13 i en til to dage per behandling.

Hykleri Forud for behandlingen i kommunalbestyrelsen havde et flertal i Teknik- og Miljøudvalget peget på giftløsningen, mens Økonomiudvalget anbefalede den mekaniske løsning.

Borgmester Sofia Osmani (K) lagde ud med at stille et ændringsforslag til fordel for giftløsningen, hvilket hurtigt fik gang i debatten i den virtuelle sal.

Sigurd Agersnap (SF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, hvor flertallet af konservative altså pegede på gift frem for hakkejern, gjorde opmærksom på, at det ville være et brud på principper i kommunens ukrudtsbekæmpelse, som har været håndhævet i årtier.

"Jeg har spurgt mig for og har fået oplyst, at man ikke har brugt den metode siden 1988 på kommunale arealer. Senest har vi i foråret tilsluttet os 'Giftfrie Haver'. Jeg mener, at det er et vigtigt princip også i forhold til arbejdet med at få forbudt round-up, som der er tale om her. Vi ved at det er skadeligt for bier og andre insekter og for grundvandet og at det er konstateret kræftfremkaldende. Det er hykleri i forhold til at løfte pegefingeren over for borgerne for at få dem til at droppe giften. Vi må ikke forfalde til den lette løsning," sagde han blandt andet.

Trafik nok Den konservative Richard Sandbæk mente godt, at man kunne bruge den billige løsning og bruge pengene til gavn for miljøet et andet sted.

"For eksempel til fordel for biodiversiteten, måske i vildthaver. Også fordi vi i kommunen har trafikudfordrnger nok i forvejen," sagde han og gjorde opmærksom på, at man ikke borede efter grundvand ved omfartsvejen.

Gitte Kjær-Westermann (Rad.V) kunne godt forstå de konservatives synspunkter, men..

"Jeg holder med Sigurd, når det gælder principperne, vi må walk the talk. Jeg er bange for, at det kan blive en glidebane. Og når nu forvaltningen peger på, at det kan lade sig gøre uden."

Enhedslistens Henrik Bang ville gerne være med til den dyre mekaniske løsning.

"Hvis man vil forbyde round-up, så må man tage den ubekvemme løsning."

Løsgængeren Inge Sandager tilsluttede sig det konservative synspunkt, især på grund af udsigten til 125 trafikforstyrrende tilsyn på omfartsvejen.

Flertal for gift Simon Pihl Sørensen (Soc.dem) gav ikke meget for trafikbekymringerne.

"Det handler ikke om at holde i kø i to minutter på omfartsvejen. Det er vores rolle som foregangsmænd over for almindelige borgere, der også står med den betragtning, om de skal vælge den nemme giftige eller den besværlige mekaniske løsning."

Borgmesteren mente ikke, at omfartsvejen kunne sammenlignes med en almindelig villavej.

"Det er helt andre trafikforhold. Hvis det kun havde handlet om økonomien, havde det været en anden situation," sagde Sofia Osmani.

Sigurd Agersnap mente godt, at pesticideresterne kunne finde frem til den del af grundvandet man gerne vil bruge, og at konsekvensen af et flertal for gitløsningen er, at kommunen må melde sig ud af 'Giftfrie Haver'.

Inge Sandager lovede, at det ville være et engangstilfælde, og Sofia Osmani mente godt, at man denn gang kunne gøre en undtagelse.

Flertallet på 12 bestående af De konservative og de to løsgængere stemte giftløsningen igennem på bekostning af SF, Socialdemokraterne, De radikale og Enhedslistens ni mandater.