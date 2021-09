Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Politikere vil have revideret vejloven: 'Dybt urimelig og uigennemtænkt' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere vil have revideret vejloven: 'Dybt urimelig og uigennemtænkt'

Problemerne omkring ansvar og vedligehold af de private fællesveje har lokalpolitisk givet masser af problemer, og nøglen til en langsigtet løsning ligger på Christiansborg, mener borgmester og udvalgsformand.

Det Grønne Område - 22. september 2021 kl. 18:22 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

På tværs af partiskel er der i kommunalbestyrelsen enighed om, at der er noget galt med lovgivningen på området med ansvar for og vedligeholdelse af de private fællesveje.

Både det aktuelle problem omkring ansvarsplacering for udbedring af skader ved en regnvandsbrønd og den mere generelle udfordring omkring opsigelse af kommunale serviceaftaler har rod i vejloven.

Derfor har både Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia Osmani (K), og formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), ved flere lejligheder gjort både den nuværende og den tidligere trafikminister opmærksom på, at der er behov for en revision af vejloven.

"Vejloven er på flere stræk dybt urimelig og uigennemtænkt. Loven bærer præg af, at man har haft en ambition om at privatisere de fælles veje og vedligeholdet heraf. Derfor er kommunen blevet forhindret i at fortsætte tilbuddet om vedligehold af de private fællesveje, og derfor kan Forsyningen ikke gå ind og tilbyde vedligehold af vejbrønde, selv om det klart ville være smartest. Jeg forstår godt, at man som borger, der tilfældigvis bor ud til en vejbrønd, føler sig noget efterladt med et problem, som man måske ikke vidste, at man havde ansvaret for, og som man formentlig ikke selv har ekspertisen til at overvåge og vedligeholde. Det ville Forsyningen kunne hjælpe langt bedre med," siger Sigurd Agersnap.

Han mener samtidig, at det burde være en fælles opgave og udgift at vedligeholde kommunens vejbrønde og de fleste vejstrækninger.

Urimelig lovgivning Også borgmester Sofia Osmani kan godt forstå, hvis nogle borgere har svært ved at forstå, hvorfor de pludselig havner med en regning for en brønd, der også er til glæde for naboer og genboer.

"I forhold til vejbrønde virker vejloven helt urimelig. Vi har alle en interesse i vejbrøndene, der er en central del af vores afvandingssystem. For mig vil det være helt logisk, at vejbrøndene vedligeholdes og serviceres af Forsyningen på fællesskabets regning - præcis som hovedkloakker og opsamlingsbassiner. Det er trods alt Forsyningen, der har ekspertisen og det samlede overblik over lokale afvandingsprojekter. Hvor en brønd er placeret, er jo nok også lidt tilfældigt, og det er langt fra sikkert, at det er samme grundejer, der har udgiften og den primære gavn af brønden," siger Sofia Osmani.

Både Sofia Osmani og Sigurd Agersnap har løbende forsøgt at lægge pres på deres politiske kolleger på Christiansborg for at få gjort noget ved problemstillingen.

"Der er kun én løsning, og det er at får ændret vejloven. Det har vi gjort ministeren og vores folketingskollegaer opmærksomme på flere gange, og det må vi fortsætte med," siger Sigurd Agersnap.

Sofia Osmani fortæller, at kommunen senest har gjort opmærksom på problemet og ønsket om en anden løsning i forbindelse med et høringssvar til revision af vejloven. "Samtidig tror jeg, at vi alle har gjort vores respektive partikollegaer på Christiansborg opmærksomme på uhensigtsmæssigheden - men vi har endnu ikke hørt, om der er ændringer på vej. Indtil det sker, vil vi vedblive med at bringe spørgsmålet op," siger Sofia Osmani.

Om der er en lovændring på vej, vil Transportministeriet ikke oplyse.

Men hvis det er tilfældet vil den blive offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning den 1. tirsdag i oktober. Så både politikere og beboerne på de private fællesveje må væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

relaterede artikler

Lov holder grundejer ansvarlig for defekt vejbrønd: Denne gruppe borgere skal være særligt opmærksomme 22. september 2021 kl. 11:45

Kirsten bor på privat fællesvej: Nu har hun fået en kæmpe regning 22. september 2021 kl. 05:45