Politikere og embedsmænd uenige - men: Politikerne skruer op for bygge-ambitionerne

Kommunalbestyrelsen henter eksterne rådgivere ind for at øge kapaciteten, så renovering af f.eks. daginstitutionerne kan fremrykkes.

Det fremgik tydeligt af det seneste møde i kommunalbestyrelsen, hvor forvaltningen i forhold til regeringens fjernelse af anlægsloftet for 2020 foreslog, at man kunne sætte gang i faglokaler på skolerne og renovering af omfartsvejen.

"Vi har haft en lang drøftelse af det her tidligere på dagen. Det er noget, der optager os alle sammen meget at finde nogle gode løsninger og hjælpe til, så vi kan få en lille smule gang i tingene og afbøde nogle af de konsekvenser den nuværende situation har. Det er vi fuldstændig enige om, og jeg synes vi er landet et rigtig fornuftigt sted med noget vi kan arbejde med og forhåbentligt også få noget rigtigt godt ud af, så tak for det," afsluttede borgmester Sofia Osmani (Kons.) dagsordenpunktet.

Regeringen har på grund af coronakrisen valgt at droppe anlægsloftet i 2020.

Det betyder, at renoveringer af daginstitutioner og vedligehold af fortove og cykelstier, er nogle af de projekter, der helt ekstraordinært kan sættes i gang i år.

"Vi har cirka 700 millioner kroner i kassen. Det varierer selvfølgelig lidt, og det er inklusive penge til større renoveringsprojekter, der skal foregå senere. Som jeg forstår regeringens udmelding, så handler det om projekter, der kan sættes i gang og afsluttes på et år. Dem har vi en del af i kommunen, renoveringer og vedligehold, som vi ellers har skubbet foran os på grund af anlægsloftet," udtalte Sigurd Agersnap (SF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, for nylig til Det Grønne Område.

Anlægsloftet er en del af en aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. I 2020 er kommunernes samlede anlægsudgifter begrænset til 19,1 milliarder kroner.

I sit budget for 2020 har kommunen afsat 200,8 millioner kroner til kommunale anlægsinvesteringer og samtidig udregnet, at Lyngby-Taarbæk allerede rammer loftet ved 176 millioner kroner.