Politikere håber på hjælp fra staten til støjplaget: 'Ellers er vi nødt til at gøre noget'

Lyngby-Taarbæk Kommune bør selv dæmpe støjen i Børnehuset Eremitagen, hvis Folketinget ikke leverer, siger udvalgsformand. Institutioner bør være med i overvejelserne, når der gives penge til støjbekæmpelse, siger borgmesteren.

Det Grønne Område - 19. maj 2021

Kilden til den megen støj i Børnehuset Eremitagen kommer fra Helsingørmotorvejen, som er statens ansvar. Og derfor bør det også være staten, der løser daginstitutionens støjproblemer, lyder det fra borgmester Sofia Osmani (K) og formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap (SF).

"Bliver støjbekæmpelse på Helsingørmotorvejen ikke en del af den kommende infrastrukturplan, der i øjeblikket forhandles om i Folketinget, må Lyngby-Taarbæk Kommune selv gøre noget for at bekæmpe støjen i Børnehuset Eremitagen," siger Sigurd Agersnap. Også Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani er klar til at drøfte det lokalt, hvis staten ikke finder penge til det.

Tror på Folketinget Borgmesteren fortæller, at Lyngby-Taarbæk Kommunes muligheder vil have en mindre effekt, end hvad staten kan gøre.

"Vurderingen er, at støjskærme ved kommunens egen vej, Vejporten, ikke vil have den ønskede effekt på støjen på udearealerne. Støjen skal reduceres ved kilden, det vil sige ved motorvejen, der er statens ansvar. Derfor er der også vanskeligt for os som kommune at reducere støjen. I forhold til støjisolering af bygningen, er jeg ikke bekendt med, at der er store støjgener fra motorvejen indendørs, men hvis støjen inde i bygningen overstiger de anbefalede grænser, vil støjreducerende vinduer naturligvis være en mulighed, der bør undersøges. Hvis altså ikke det lykkes at få reduceret støjen fra motorvejen med statens hjælp," siger hun og tilføjer:

"Jeg har stadig troen på, at Folketinget løfter sin opgave. Hvis de igangværende forhandlinger viser et andet resultatet, må vi naturligvis drøfte det lokalt."

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget er dog ikke i tvivl om, at kommunen selv må gribe til handling, hvis man ikke får hjælp til at bekæmpe støjen.

"Hvis staten ikke kommer frem til, at de skal bekæmpe støjen langs motorvejen ved Børnehuset Eremitagen, så er vi nødt til at gøre noget. Man kan sætte støjhegn op lige ved institutionen. Det fjerner ikke den generelle støj, men det vil fjerne støj fra legepladsen. Støjisolering af bygningen er også en mulighed. Vi kigger jo altså ind i en fremtid, hvor der kun kommer mere støj," siger han.

Skal med i overvejelser Ligesom daginstitutioner ikke er en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes støjhandleplan, er de det heller ikke med i statens overvejelser, når man udvælger steder at sætte ind med støjbekæmpelse. Det bør laves om, lyder det fra begge politikere.

"Jeg tror på, at der i Folketinget er vilje til ikke at isolere spørgsmålet om støj til beboelse. Vi skal have institutioner og naturværdier med på listen over steder, der skal skærmes mod støj. Helsingørmotorvejen støjforurener både boliger, institutioner og naturen, herunder Dyrehaven, der er udpeget som UNESCO verdensarv. Der er med andre ord mange gode grunde til, at sætte ind her. Og dem skal vi gøre vores kollegaer på Christiansborg opmærksomme på," siger Sofia Osmani og fortsætter:

"Min indgang er ikke overraskende min partifælle Rasmus Jarlov, der er valgt lokalt og derudover forhandler infrastukturforliget på vegne af Konservative. Jeg har allerede talt med Rasmus om problemerne og har også aftalt, at vi tager en tur ud i området for at opleve de udfordringer, vi står med. Og jeg ved at mine kollegaer fra de øvrige partier også gør en indsats for at få deres kollegaer på Christiansborg i tale. Derudover har jeg en dialog med grundejerforeningerne i området - for det er jo om nogen dem, der ved præcis hvor og hvordan støjen rammer," siger hun.

"Vi har et kæmpe problem med støjforurening her i kommunen. Det kan ingen være i tvivl om med 28.000 borgere udsat for sundhedsskadelige støj bare her i kommunen. Den støj rammer også nogle af daginstitutionerne i området omkring Lundtofte og Hjortekær. Jeg er helt enig i, at man også bør skele til støjfølsomme institutioner som for eksempel daginstitutioner, når man beslutter, hvor der skal opsættes støjskærme. Det argument har jeg blandt andet fremført overfor flere af transportpolitikerne, og jeg håber, at det er et argument, de vil tage med, når de skal udmønte penge til støjbekæmpelse i infrastrukturaftalen," siger Sigurd Agersnap og tilføjer:

"Det er statens opgave at få nedbragt støjen langs Helsingørmotorvejen, men i kommunalbestyrelsen presser vi selvfølgelig på for, at strækningen bliver prioriteret, ligesom også en del borgere gør det."