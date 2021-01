Send til din ven. X Artiklen: Politikere: Det skal være trygt at færdes i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere: Det skal være trygt at færdes i byen

I Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er man opmærsom på, at den aktuelle situation med nedlukning under betyder, at flere unge keder sig og mistrives.

Det Grønne Område - 20. januar 2021 kl. 17:00 Kontakt redaktionen

Den seneste tids episoder med unge, der hænger ud i den centrale del af Lyngby og spreder utryghed er også blev diskuteret i Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Her ser man med alvor på de unges trivsel i kommunen, og derfor fik udvalget på sit møde i sidste uge en orientering omkring situationen i byen og SSP-samarbejdet.

I den forbindelse siger næstformanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Henrik Bang (EL):

"SSP-samarbejdet handler naturligvis om et langsigtet og forebyggende arbejde i forhold til mistrivsel og risikoadfærd. Et arbejde der inddrager forældre, skoler, klubber mm. Men situationen med Covid-19 hvor mange unge i højere grad er alene kalder på en særlig opmærksomhed."

Også formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Karsten Lomholt (K), understreger vigtigheden af SSP-samarbejdet netop nu, hvor så meget er lukket ned.

"Det er vigtigt, at vi er synlige i gadebilledet og kan hjælpe de unge, der har brug for det, på rette vej. Både SSP og politiet er synlige i gadebilledet blandt de unge, og har et øget fokus på situationen i forhold til at mindske utryg adfærd, og det er betryggende", siger Karsten Lomholt, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og fortsætter:

"På grund af Covid-19, har klubberne lige nu begrænset åbningstid, i stedet er nogle klubmedarbejdere synlige i gadebilledet. Det er en fælles indsats over hele kommunen. Vi er glade for det arbejde kommunens SSP-konsulenter og øvrige udfører i en vanskelig periode med Corona-nedlukning mv. Vi står fast på, at det skal være trygt at færdes i byen."

