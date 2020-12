Betjentene måtte ud af bilen for at fange de to drenge. Arkivfoto

Politijagt i Lyngby: To 15-årige løbet op af betjente

Da de to unge mænd så patruljebilen, stak de af, og det fik betjentene til at løbe efter dem for at finde ud af, hvad der var på færde. De to unge blev indhentet ved Nørgårdsvej, hvor det viste sig, at den ene havde en mixerbakke til hash i sin taske.